Ντόναλντ Τραμπ: Πράκτορες σκότωσαν ένοπλο άνδρα που προσπάθησε να μπει στην έπαυλή του στο Μαρ α Λάγκο

Η Μυστική Υπηρεσία (Secret Service) των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πράκτορές της πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα ηλικίας περίπου 20 ετών ο οποίος επιχείρησε να μπει παράνομα στην περίμετρο ασφαλείας της έπαυλης του Ντόναλντ Τραμπ, Μαρ-α-Λάγκο στο Δυτικό Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρόλο που περνά πολύ χρόνο στο θέρετρο του Μαρ α Λάγκο, αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, ενώ μαζί του είναι και η σύζυγός του Μελάνια. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας που δέχτηκε πυρά και σκοτώθηκε ήταν οπλισμένος και εντοπίστηκε στη βόρεια πύλη του ακινήτου Mar-a-Lago να κρατάει ένα κυνηγετικό όπλο και ένα μπιτόνι βεζίνη, ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία.

Οι αρχές τον πυροβόλησαν μετά την είσοδό του στην ασφαλισμένη περίμετρο του Mar-a-Lago. Ο δράστης ήταν περίπου 20 ετών και από τη Βόρεια Καρολίνα. Η οικογένειά του δηλώνει την εξαφάνισή του πριν από λίγες ημέρες. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι έφυγε από τη Βόρεια Καρολίνα και κατευθύνθηκε νότια, παίρνοντας το κυνηγετικό όπλο στην πορεία. Το κουτί με το όπλο βρέθηκε στο όχημά του. Ο ύποπτος είχε περάσει με το αυτοκίνητο τη βόρεια πύλη του Μαρ-α-Λάγκο την ώρα που ένα άλλο όχημα έβγαινε.

«Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και ένας βοηθός της PBSO αντιμετώπισαν το άτομο και οι αρχές έριξαν πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της συμπλοκής», ανέφερε η δήλωση της Μυστικής Υπηρεσίας. «Κανένα μέλος της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ ή της PBSO δεν τραυματίστηκε».

Οι ομοσπονδιακές και τοπικές αστυνομικές αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Κυριακής (22.02.2026).