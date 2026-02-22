Ντόναλντ Τραμπ: Πράκτορες σκότωσαν ένοπλο άνδρα που προσπάθησε να μπει στην έπαυλή του στο Μαρ α Λάγκο

Ο άνδρας κρατούσε κυνηγετικό όπλο και μπιτόνι με βενζίνη κατά την «εισβολή του» στο Μαρ α Λάγκο, όπου τον εξουδετέρωσαν οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας
Η Μυστική Υπηρεσία (Secret Service) των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πράκτορές της πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα ηλικίας περίπου 20 ετών ο οποίος επιχείρησε να μπει παράνομα στην περίμετρο ασφαλείας της έπαυλης του Ντόναλντ Τραμπ, Μαρ-α-Λάγκο στο Δυτικό Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρόλο που περνά πολύ χρόνο στο θέρετρο του Μαρ α Λάγκο, αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, ενώ μαζί του είναι και η σύζυγός του Μελάνια. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας που δέχτηκε πυρά και σκοτώθηκε ήταν οπλισμένος και εντοπίστηκε στη βόρεια πύλη του ακινήτου Mar-a-Lago να κρατάει ένα κυνηγετικό όπλο και ένα μπιτόνι βεζίνη, ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία.
Οι αρχές τον πυροβόλησαν μετά την είσοδό του στην ασφαλισμένη περίμετρο του Mar-a-Lago. Ο δράστης ήταν περίπου 20 ετών και από τη Βόρεια Καρολίνα. Η οικογένειά του δηλώνει την εξαφάνισή του πριν από λίγες ημέρες. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι έφυγε από τη Βόρεια Καρολίνα και κατευθύνθηκε νότια, παίρνοντας το κυνηγετικό όπλο στην πορεία. Το κουτί με το όπλο βρέθηκε στο όχημά του. Ο ύποπτος είχε περάσει με το αυτοκίνητο τη βόρεια πύλη του Μαρ-α-Λάγκο την ώρα που ένα άλλο όχημα έβγαινε.
«Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και ένας βοηθός της PBSO αντιμετώπισαν το άτομο και οι αρχές έριξαν πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της συμπλοκής», ανέφερε η δήλωση της Μυστικής Υπηρεσίας. «Κανένα μέλος της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ ή της PBSO δεν τραυματίστηκε».
Οι ομοσπονδιακές και τοπικές αστυνομικές αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Κυριακής (22.02.2026).
Δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια της επίθεσης ή τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτήν. Οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που εμπλέκονται στους πυροβολισμούς θα τεθούν σε διοικητική άδεια «εν αναμονή του αποτελέσματος της έρευνας», η οποία αποτελεί συνήθη αστυνομική δραστηριότητα της υπηρεσίας, ανέφερε η δήλωση.
Ο Ρικ Μπράντσο, σερίφης της κομητείας Παλμ Μπιτς, μίλησε πρώτος, συνοψίζοντας την πορεία της έρευνας. «Στη 1:30 σήμερα το πρωί, η ομάδα ασφαλείας εντόπισε ότι ένα άτομο είχε εισέλθει στην εσωτερική περίμετρο του Mar-a-Lago», είπε.
«Ένας βοηθός και δύο πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας πήγαν στην περιοχή για να ερευνήσουν. Αντιμετώπισαν έναν λευκό άνδρα που κουβαλούσε ένα βενζινοκίνητο δοχείο και ένα κυνηγετικό όπλο», πρόσθεσε.
«Τον διέταξαν να ρίξει τα δύο κομμάτια οπλισμού που είχε μαζί του, οπότε άφησε κάτω το μπιτόνι βενζίνης και σήκωσε το κυνηγετικό όπλο σε θέση βολής. Εκείνη τη στιγμή, ο βοηθός της PBSO και οι δύο πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβόλησαν και εξουδετέρωσαν την απειλή. Έπεσε νεκρός ακαριαία». Στη συνέχεια, στους δημοσιογράφους παρουσιάζεται μια φωτογραφία του κυνηγετικού όπλου.
Το FBI καλεί το κοινό να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία
Ο Μπρετ Σκάιλς, ο ειδικός πράκτορας υπεύθυνος του γραφείου του FBI στο Μαϊάμι, καλεί το κοινό να υποβάλει στην αστυνομία τυχόν στοιχεία που έχει από χθες το βράδυ.
«Αν μένετε στην περιοχή των πυροβολισμών, ελέγξτε τις εξωτερικές σας κάμερες για χθες το βράδυ, νωρίς σήμερα το πρωί», λέει ο Skiles.
«Αν δείτε οτιδήποτε φαίνεται ύποπτο ή εκτός τόπου, επικοινωνήστε μαζί μας… καλέστε το FBI ή επικοινωνήστε με το γραφείο του σερίφη του Γουέστ Παλμ Μπιτς», συμπλήρωσε.
Το FBI ηγείται της έρευνας, όπως ενημέρωσαν οι δημοσιογράφοι στη συνέντευξη Τύπου. Ο ειδικός πράκτορας λέει ότι η « ομάδα απόκρισης σε αποδεικτικά στοιχεία» επεξεργάζεται τη σκηνή, συλλέγει στοιχεία και θα συνεχίσει να εργάζεται στη σκηνή «όσο χρειαστεί».
Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εκπρόσωποι της Μυστικής Υπηρεσίας, του FBI και του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Παλμ Μπιτς θα μιλήσουν για το περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ιδιοκτησία του Παλμ Μπιτς.
