Η Πάτρα γιορτάζει την Καθαρά Δευτέρα με Κούλουμα, μουσική και χαρταετούς σε τρία μεγάλα σημεία της πόλης

Η Πάτρα αποχαιρετά αύριο το Καρναβάλι του 2026 με μια μεγάλη γιορτή για την Καθαρά Δευτέρα, γεμάτη χαρταετούς, μουσική, χορό και σαρακοστιανά εδέσματα, καλώντας μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν στα παραδοσιακά Κούλουμα της πόλης.

Κεντρικά σημεία των εκδηλώσεων θα αποτελέσουν η Δημοτική Πλάζ Πατρών (Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων) στην Αγυιά, το Νότιο Πάρκο Πατρών και ο Κόκκινος Μύλος Πατρών (Πλατεία Δημοκρατίας, μπροστά από τα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου “Αναγέννηση”, Πατρών - Πύργου και 25ης Μαρτίου (πρώην ΕΥΑ), όπου από τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων κατά μήκος του θαλάσσιου μετώπου.

Στη Δημοτική Πλάζ θα εμφανιστεί το συγκρότημα Kojam Banda, στο Νότιο Πάρκο το μουσικό σχήμα Μεν και Δε(ν), ενώ στον Κόκκινο Μύλο τη σκυτάλη θα πάρουν οι Melodic Band, προσφέροντας ζωντανή μουσική και εορταστική ατμόσφαιρα.

Για περισσότερες από τρεις ώρες, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με παραδοσιακά, λαϊκά, νησιώτικα, ρεμπέτικα, χασαποσέρβικα και ζεϊμπέκικα, μετατρέποντας την παραλιακή ζώνη σε ένα μεγάλο υπαίθριο πανηγύρι γεμάτο κέφι, χορό και συμμετοχή.

Με σύνθημα «Εδώ χορεύουμε, γελάμε και όλοι μαζί… καρναβαλίζουμε, την Καθαρή Δευτέρα καθαρίζουμε», η πόλη διατηρεί ζωντανά τα έθιμα και προσφέρει μια ανοιχτή γιορτή για όλους, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την αποκριά στην περίοδο της Σαρακοστής.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος.