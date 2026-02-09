Φοροδιαφυγή υπό… το μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ - Σε ποιους τομείς επικεντρώνονται οι έλεγχοι

Τους 73.000 ελέγχους για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής θα προσπαθήσει να προσεγγίσει φέτος και ίσως και να ξεπεράσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ήδη οι έλεγχοι ξεκίνησαν τον Ιανουάριο και συνεχίζονται και τον Φεβρουάριο με αμείωτη ένταση.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το διάστημα 2025-29, “η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, η ορθή δήλωση και η εμπρόθεσμη πληρωμή φόρων και τελών, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση της δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής”.

Σύμμαχο για τους ελεγκτές θα είναι η τεχνολογία, με την βοήθεια της οποία θα γίνουν περισσότεροι και πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι.

Όπως προκύπτει από απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, προβλέπεται η διενέργεια εντός του 2026, 72.800 φορολογικών ελέγχων.

Οι υποθέσεις ΦΠΑ, περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, υποθέσεις που προέκυψαν μετά από εισαγγελική παραγγελία αλλά και ανοιχτές υποθέσεις της τελευταίας 5ετίας μπαίνουν στο «στόχαστρο» των ελεγκτών.

Αναλυτικά, με βάση την Απόφαση: