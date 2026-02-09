Διεθνείς φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών συνομίλησαν με κατοίκους της πόλης για την ελληνική γλώσσα

Με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας διεθνείς φοιτητές και φοιτήτριες αλλά και σπουδαστές και σπουδάστριες που μαθαίνουν ελληνικά στο Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, επισκέφθηκαν το Μουσείο Τύπου, όπου είχαν την ευκαιρία να δουν ιστορικούς τίτλους εφημερίδων, έγγραφα και παλαιότερες μορφές γραφής της ελληνικής.

Στη συνέχεια συνομίλησαν με κατοίκους της Πάτρας, ρωτώντας τους αν γνωρίζουν τη σημερινή ημέρα, ποια είναι η αγαπημένη τους ελληνική λέξη, ποια θεωρούν ότι δεν μεταφράζεται εύκολα σε άλλες γλώσσες και ποια πιστεύουν ότι δυσκολεύει ιδιαίτερα όσους μαθαίνουν τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.

Αν και ελάχιστοι από όσους και όσες ρωτήθηκαν γνώριζαν τη σημερινή παγκόσμια ημέρα, απάντησαν στα ερωτήματα δίνοντας ως αγαπημένες λέξεις τις «αγάπη», «φως» και «ελευθερία», ενώ πολλοί ανέφεραν τη λέξη «μαμά». Νεότεροι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν και σε λιγότερο συχνές πλέον λέξεις, όπως το «άταρο» και το «τζιέρι».

Η λέξη που θεωρήθηκε πιο δύσκολη στη μετάφραση ήταν το «φιλότιμο», ενώ σύνθετες λέξεις όπως «σκουλικομυρμηγκότρυπα», «ωτορινολαρυγγολόγος» και «φιλοφροσύνη» κρίθηκαν ως δύσκολες για όσους και όσες μαθαίνουν ελληνικά.