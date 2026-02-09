Ολυμπία Οδός: Ολιγόωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας σε κλάδους του κόμβου Κάτω Αχαΐας

Δείτε τον χάρτη
Για την εκτέλεση εργασιών ανέγερσης μεταλλικών προβόλων στον κόμβο Κάτω Αχαΐας (Χ.Θ. 240,94), που αφορούν το σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης διοδίων της Ολυμπίας οδού, από τις 16:00 το απόγευμα της Τρίτης 10/2/2026 έως τις 06:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 11/2/2026, θα αποκλειστούν η έξοδος προς Κάτω Αχαΐα και η είσοδος προς Αθήνα, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα.
Η κυκλοφορία για το διάστημα αυτό θα εξυπηρετείται από τον γειτονικό κόμβο ΒΙ.ΠΕ. (ΧΘ 230,15).
Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ή τεχνικού προβλήματος, οι εργασίες θα υλοποιηθούν κατ’ αναλογία την επόμενη μέρα.
Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.
