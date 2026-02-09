Ολυμπία Οδός: Ολιγόωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας σε κλάδους του κόμβου Κάτω Αχαΐας

Για την εκτέλεση εργασιών ανέγερσης μεταλλικών προβόλων στον κόμβο Κάτω Αχαΐας (Χ.Θ. 240,94), που αφορούν το σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης διοδίων της Ολυμπίας οδού, από τις 16:00 το απόγευμα της Τρίτης 10/2/2026 έως τις 06:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 11/2/2026, θα αποκλειστούν η έξοδος προς Κάτω Αχαΐα και η είσοδος προς Αθήνα, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα.

Η κυκλοφορία για το διάστημα αυτό θα εξυπηρετείται από τον γειτονικό κόμβο ΒΙ.ΠΕ. (ΧΘ 230,15).