Καλλιθέα: Βίντεο από τη μεταφορά της 2χρονης με περιπολικό στο νοσοκομείο

Βίντεο ντοκουμέντο με την εσπευσμένη μεταφορά του κοριτσιού, ηλικίας 2,5 ετών που έπεσε σε συντριβάνι στην Καλλιθέα, με περιπολικό στο νοσοκομείο, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο έχει ληφθεί μέσα από το περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. που μετέφερε το μικρό κορίτσι στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο μικρό παιδί και για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος δεν περίμεναν το ΕΚΑΒ και το μετέφεραν οι ίδιοι στο νοσοκομείο.