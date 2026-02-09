Καλλιθέα: Βίντεο από τη μεταφορά της 2χρονης με περιπολικό στο νοσοκομείο

Το βίντεο έχει ληφθεί μέσα από το περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. που μετέφερε το μικρό κορίτσι στο νοσοκομείο
Βίντεο ντοκουμέντο με την εσπευσμένη μεταφορά του κοριτσιού, ηλικίας 2,5 ετών που έπεσε σε συντριβάνι στην Καλλιθέα, με περιπολικό στο νοσοκομείο, βλέπει το φως της δημοσιότητας.
Το βίντεο έχει ληφθεί μέσα από το περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. που μετέφερε το μικρό κορίτσι στο νοσοκομείο.
Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο μικρό παιδί και για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος δεν περίμεναν το ΕΚΑΒ και το μετέφεραν οι ίδιοι στο νοσοκομείο.
Χωρίς οξυγόνο για αρκετά λεπτά έμεινε το κοριτσάκι
Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 2χρονο κορίτσι που την Κυριακή ανασύρθηκε από συντριβάνι στην Καλλιθέα και μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» χωρίς τις αισθήσεις του.
Το πρώτο μέλημα των γιατρών, που έπεσαν μαζικά πάνω στο παιδί, ήταν να το επαναφέρουν και χρειάστηκε να του κάνουν ΚΑΡΠΑ για περισσότερη από μισή ώρα για να τα καταφέρουν.
Το δεύτερο είναι το κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση, να σταθεροποιηθεί και στη συνέχεια να διαπιστωθεί πόση είναι η ζημιά που έχει γίνει, καθώς ο εγκέφαλός του έμεινε χωρίς οξυγόνο για αρκετά λεπτά.
