Αγρότες- 50 ημέρες κινητοποιήσεων και συνεχίζουν: Παρόντες στο Σύνταγμα οι Αχαιοί

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα ετοιμάζουν μεγάλο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 4 το απόγευμα, στην πλατεία Συντάγματος, στο πλαίσιο της συνέχισης των κινητοποιήσεών τους.

Στην πορεία, όπως ανακοινώθηκε, θα συμμετάσχουν και τρακτέρ, ενώ οργανώνεται και μεταφορά με λεωφορεία για τους συμμετέχοντες από την περιφέρεια.

Από την Αχαΐα, οι αγρότες δηλώνουν ότι μετά από 50 ημέρες συνεχών κινητοποιήσεων στα μπλόκα δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά τους και επιμένουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί στις βασικές ανάγκες επιβίωσής τους. «Τα λίγα ψίχουλα που αναγκάστηκε να υποσχεθεί η κυβέρνηση υπό την πίεση του αγώνα μας, χωρίς ακόμα να τα έχουμε πάρει, δεν επαρκούν ούτε για μια μικρή παράταση ζωής», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

Στα πλαίσια συνέχισης του αγώνα, καλούν σε μαζική συμμετοχή αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, ενώ εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την αλληλεγγύη που έχουν λάβει από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, σωματεία και συλλόγους. Παράλληλα, σημειώνουν ότι στα δικαστήρια του Αιγίου στις 12 Φεβρουαρίου θα δικαστούν δεκάδες αγρότες και υποστηρικτές τους, καταγγέλλοντας προσπάθεια τρομοκράτησης.

Οι διοργανωτές τονίζουν ότι ο αγώνας τους δεν αφορά μόνο τους ίδιους αλλά ολόκληρη την κοινωνία, καθώς η κυβέρνηση και η Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ στηρίζουν συμφέροντα λίγων μεγάλων επιχειρηματιών σε βάρος των μικρών παραγωγών και της λαϊκής κατανάλωσης. Καλούν σε μαζική συμμετοχή και συμπαράσταση, προαναγγέλλοντας ότι συνεχίζουν τον αγώνα τους μέχρι τη νίκη.

Ανακοίνωση συμμετοχής έχουν εκδώσει οι Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ερύμανθου, Αίγιου «Μπακόπουλος-Ντρινιάς» και Ωλενίας, ενώ τονίζεται ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με κάθε νόμιμο τρόπο.

* Οι αγρότες θα αποφασίσουν την Τρίτη, σε συνέλευση που θα πραγματοποιήσουν το βράδυ.