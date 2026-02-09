Υπόθεση Παναγόπουλου: Διευρύνεται ο κύκλος των ερευνών- Στο «ραντάρ» και πολιτικά πρόσωπα

Εξελίξεις στην υπόθεση με τον Γιάννη Παναγόπουλο καθώς στο επίκεντρο της έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα μπαίνουν νέα πρόσωπα.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εξετάζουν πλέον την υπόθεση προς κάθε κατεύθυνση, θέτοντας στο μικροσκόπιο στενούς συγγενείς των ήδη ελεγχόμενων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν διασυνδέσεις ή οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με την υπό διερεύνηση δραστηριότητα. Παράλληλα, στο πεδίο της έρευνας φέρονται να περιλαμβάνονται και πρόσωπα που ενδεχομένως είχαν ή έχουν πολιτική ιδιότητα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί επίσημα στοιχεία.

Την ίδια ώρα, η Αρχή προχωρά σε έλεγχο μικρότερων εταιρειών που φέρονται να είχαν εμπλοκή στην υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων, εξετάζοντας τη ροή χρημάτων, τις συμβάσεις και τη νομιμότητα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν.

Η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής θα γίνεται παράλληλα με την ποινική έρευνα που διενεργείται από επίκουρο εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και αφορά στην εμπλοκή του Γιάννη Παναγοπουλου και σε πέντε ακόμη πρόσωπα και το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί δύο κακουργηματικές πράξεις.

Η κατεπείγουσα εισαγγελική εξέταση

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα διετάχθηκε κατεπείγουσα εισαγγελική εξέταση για την υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.

Ειδικότερα, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος προχώρησε στη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης αναφορικά με την υπόθεση υπεξαίρεσης, όπου φαίνεται να εμπλέκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έφτασε στα γραφεία της αρμόδιας Εισαγγελίας και πλέον έχει «χρεωθεί» σε επίκουρο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος καλείται να ερευνήσει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι τα αναγραφόμενα στο πόρισμα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος, έχουν όντως τελεστεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο εισαγγελέας αναμένεται να επιδώσει εν πρώτοις τις διατάξεις δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων που αποφάσισε η ανεξάρτητη αρχή στον συνδικαλιστή και στα υπόλοιπα πέντε ελεγχόμενα φυσικά πρόσωπα. Ετσι, οι εμπλεκόμενοι θα μπορέσουν να προσφύγουν κατά των δεσμεύσεων εντός συγκεκριμένη προθεσμίας.

Σημειώνεται πως αναμένεται να ακολουθήσει η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, και ειδικότερα μέσω συνδρομών σε τραπεζικά ιδρύματα και του Κτηματολογίου, αλλά και άλλων υπηρεσιών θα εξετάσουν κατά πόσο πράγματι έχουν υπεξαιρεθεί ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια τα οποία είχαν δοθεί για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η ολοκλήρωση της έρευνας θα γίνει με την κλήτευση των εμπλεκομένων σε ανωμοτί καταθέσεις προκειμένου να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις για την υπόθεση.