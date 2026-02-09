Back to Top
Δυτική Αχαΐα: Αιφνίδιος θάνατος 55χρονου στο Ελαιοχώρι

Οι γείτονες ειδοποίησαν τις Αρχές

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ελαιοχωρίου στη Δυτική Αχαΐα ο αιφνίδιος χαμός ενός 55χρονου άνδρα.

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Δευτέρας μέσα στην κατοικία του, όταν γείτονες που ανησύχησαν ειδοποίησαν τις αρμόδιες Αρχές. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στον χώρο, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια της προβλεπόμενης ιατροδικαστικής εξέτασης.

