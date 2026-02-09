Νέα Πέραμος: Ο 27χρονος γνώριζε τους δολοφόνους του- «Φοβάμαι να κυκλοφορήσω» λέει ο πατέρας του

Συγκλονίζει η υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου, η σορός του οποίου εντοπίστηκε την 1η Φεβρουαρίου σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, βάζοντας τραγικό τέλος σε ένα θρίλερ που διαρκεί εδώ και ημέρες.

Ο νεαρός άνδρας απήχθη έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, κρατήθηκε και βασανίστηκε για έξι ημέρες από τους απαγωγείς του, πριν βρει φρικτό θάνατο την περασμένη Κυριακή.

Οι Αρχές εξετάζουν βίντεο- ντοκουμέντα από την αρπαγή, όπου φαίνεται το όχημα των δραστών να περνά δίπλα από περιπολικό. Παράλληλα, αναλύεται η πορεία που ακολούθησαν και το σημείο στο οποίο κατευθύνθηκαν μετά την απαγωγή.

Αποφασισμένοι να τον σκοτώσουν και γνωστοί του 27χρονου οι εκτελεστές

Η έρευνα προχωρά μεθοδικά και, σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων, οι αξιωματικοί έχουν καταλήξει σε δύο βασικά συμπεράσματα σχετικά με την αρπαγή και τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο.

Πρώτον, δράστες και θύμα φαίνεται να γνωρίζονταν. Το συμπέρασμα προκύπτει από το βίντεο της αρπαγής, όπου οι κινήσεις όλων είναι σχετικά «χαλαρές», υποδεικνύοντας οικειότητα μεταξύ τους.

Δεύτερον, οι απαγωγείς φαίνεται πως είχαν εξαρχής καταστρώσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο προέβλεπε τη δολοφονία του νεαρού επιχειρηματία, ανεξαρτήτως των όσων θα συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Όπως εκτιμούν οι ερευνητές, ακόμη κι αν ικανοποιούνταν οι απαιτήσεις τους, ο 27χρονος δεν θα είχε σωθεί. Οι δράστες τον εκτέλεσαν με δέκα πισώπλατες σφαίρες, μία εκ των οποίων αποτέλεσε τη χαριστική βολή στο κεφάλι.

Κρίσιμο ρόλο στην υπόθεση αποδίδουν οι Αρχές στη φίλη του θύματος. Παρότι έχει ήδη καταθέσει, θεωρείται ότι δεν έχει αποκαλύψει ακόμη όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη λύση του μυστηρίου.

«Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του οι πλαστές διαθήκες»

Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται δύο πλαστές διαθήκες, η μία υπέρ του πατέρα του 27χρονου και η άλλη υπέρ του ίδιου του θύματος.

Ο πατέρας του νεαρού, μιλώντας στο MEGA, απάντησε στα σενάρια περί οικογενειακής κόντρας για τα κληρονομικά ζητήματα.

«Δεν ξέρω τι είχε κάνει, ό,τι έχει κάνει ο γιος μου θα το βρει η Ασφάλεια. Από μεριά μου ούτε πλαστές διαθήκες ούτε διάφορα άλλα. Δεν υπήρχε καμιά κόντρα (για τα κληρονομικά) απλώς ο γιος μου κληρονόμησε και έπαιρνε ενοίκια, κληρονόμησε όπως ακούτε και αυτά υπάρχουν δεν τα λέω εγώ. Κληρονόμησε από τρεις νοικάρηδες, έπαιρνε τρία ενοίκια κανονικά ο γιος μου και δεν είχα κανένα πρόβλημα που έπαιρνε τα ενοίκια. Απλώς το παιδί ήθελε να τα πάρει όλα, για να τα πάρει όλα δε γινόταν να τα πάρει όλα, είμαι και εγώ κληρονόμος, είμαι γιος είναι του πατέρα μου. Γι’ αυτό μάλλον είχε κάνει και πλαστή διαθήκη αλλιώς από ότι ακούγεται. Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του οι πλαστές διαθήκες».

Ο ίδιος δηλώνει πως φοβάται για τη ζωή του, καθώς, όπως υποστηρίζει, έχει διαπιστώσει ότι τον παρακολουθούν.

«Καλύτερα να έπαιρναν ένα όπλο μπαμ μπαμ στο κεφάλι και να τον καθάριζαν, παρά αυτό που του κάνανε. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να αποκαλυφθεί ποιος σκότωσε το παιδί μου. Τέτοιον θάνατο δεν άξιζε κανένας. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω. Δύο η ώρα το βράδυ ένα παιδί στην Ελευσίνα την ώρα που γύρναγα με ακολούθαγε μία μηχανή. Φόραγε κράνος και με ακολούθαγε από πίσω κολλητά. Με ακολούθαγε μέχρι το Θριάσιο δεν τον άφησα εγώ να με ακολουθήσει άλλο, γιατί του ξέφυγα».