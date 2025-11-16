Φάρμακα και καφές: Οι συνδυασμοί που πρέπει να αποφεύγεις

Για πολλούς, η ημέρα δεν ξεκινά χωρίς ένα φλιτζάνι καφέ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον φαρμακοποιό Ian Budd, ο συνδυασμός καφεΐνης και φαρμάκων μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποδειχθεί επικίνδυνος.

Όπως εξηγεί, η καφεΐνη μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα επεξεργάζεται τα φάρμακα, μεταβάλλοντας τη δράση ή τις παρενέργειές τους.

«Ο πρωινός καφές μπορεί να φαίνεται αθώος, όμως η καφεΐνη αλλάζει τον ρυθμό με τον οποίο το ήπαρ διασπά τα φάρμακα», αναφέρει ο Budd. «Μικρές προσαρμογές, όπως το να περιμένετε περίπου μία ώρα μετά τη λήψη του φαρμάκου πριν πιείτε καφέ, μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά».

Φάρμακα που δεν ταιριάζουν με τον καφέ

Φάρμακα για κρυολόγημα και γρίπη

Πολλά σκευάσματα περιέχουν ήδη καφεΐνη ή ουσίες με διεγερτική δράση, όπως η ψευδοεφεδρίνη. Ο συνδυασμός τους με καφέ μπορεί να υπερδιεγείρει το νευρικό σύστημα, προκαλώντας νευρικότητα, ταχυκαρδία ή αυξημένη αρτηριακή πίεση.

Παυσίπονα



Η παρακεταμόλη και η ιβουπροφαίνη θεωρούνται ασφαλείς, ωστόσο η ταυτόχρονη κατανάλωση καφέ μπορεί να ερεθίσει το στομάχι και να αυξήσει τον κίνδυνο γαστρικών ενοχλήσεων ή καούρας. Η καφεΐνη διεγείρει την παραγωγή οξέος και χαλαρώνει τη βαλβίδα του στομάχου, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πεπτικά προβλήματα.

Φάρμακα για την αρτηριακή πίεση

Σε άτομα με υπέρταση, φάρμακα όπως οι αναστολείς ACE μειώνουν την πίεση χαλαρώνοντας τα αγγεία. Η καφεΐνη όμως μπορεί να μειώσει την απορρόφησή τους, κάνοντάς τα λιγότερο αποτελεσματικά και αυξάνοντας τον κίνδυνο επιπλοκών.

Φάρμακα για τον θυρεοειδή

Η λεβοθυροξίνη, που χρησιμοποιείται για τον υποθυρεοειδισμό, είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στον χρόνο λήψης. Ο καφές που καταναλώνεται πολύ σύντομα μετά τη λήψη του φαρμάκου μπορεί να μειώσει την απορρόφηση έως και 50%, προκαλώντας επανεμφάνιση συμπτωμάτων όπως κόπωση ή αύξηση βάρους. Οι ειδικοί συνιστούν να περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν πιείτε καφέ.

Αντικαταθλιπτικά

Η καφεΐνη μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός μεταβολίζει τα αντικαταθλιπτικά SSRIs, επιβραδύνοντας την αποβολή τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε νευρικότητα, αϋπνία ή ταχυκαρδία, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις να συμβάλει στο σύνδρομο σεροτονίνης, μια επικίνδυνη κατάσταση με σύγχυση και υπερβολική εφίδρωση.

Φάρμακα για την οστεοπόρωση

Ο καφές μπορεί να μειώσει την απορρόφηση φαρμάκων όπως η αλενδρονάτη και η ρισεδρονάτη, αλλά και να επηρεάσει τη δέσμευση ασβεστίου στον οργανισμό. Για ασθενείς που τα λαμβάνουν, συστήνεται να περιμένουν τουλάχιστον 30 λεπτά πριν πιουν καφέ ή να προτιμούν ντεκαφεϊνέ.

Τι να προσέχετε

Διαβάστε το φύλλο οδηγιών: Περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τον σωστό χρόνο λήψης.

Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή φαρμακοποιό: Μπορούν να σας καθοδηγήσουν για τυχόν περιορισμούς στην καφεΐνη.

Επιλέξτε ντεκαφεϊνέ: Μειώνει τον κίνδυνο αλληλεπιδράσεων.

Παρατηρήστε τα συμπτώματα: Αν αισθάνεστε νευρικότητα, ταχυπαλμία ή δυσφορία μετά τον καφέ, ενημερώστε τον γιατρό σας.

