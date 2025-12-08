Μπορεί ένα βαρύ γεύμα να πυροδοτήσει καρδιακό επεισόδιο;

Η σκέψη ότι ένα μεγάλο ή πλούσιο γεύμα μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή προσβολή ακούγεται υπερβολική.

Ωστόσο, η επιστήμη δείχνει πως υπό συγκεκριμένες συνθήκες κάτι τέτοιο μπορεί πράγματι να συμβεί, ιδιαίτερα σε άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας. Ο κίνδυνος αυξάνεται για όσους έχουν διαβήτη, υψηλή χοληστερόλη, υπέρταση, παχυσαρκία ή ιστορικό καπνίσματος.

"Μικρές απολαύσεις με μέτρο είναι πάντα εντάξει", εξηγεί ο καρδιολόγος Ameya Kulkarni από το Kaiser Permanente στη Βιρτζίνια. Ωστόσο, η υπερβολή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών επεισοδίων σε ανθρώπους με χρόνια νοσήματα, όπως μεταδίδει η The Washington Post. "Αν είσαι νέος και υγιής, ένα μεγάλο γεύμα δύσκολα θα προκαλέσει καρδιακή προσβολή. Σε μια άλλη όμως ομάδα ατόμων, μπορεί να αυξήσει κατακόρυφα τον κίνδυνο", σημειώνει ο Kulkarni.

Ήδη από το 2000, μια μελέτη που είχε παρουσιαστεί σε επιστημονικό συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας είχε δείξει ότι ένα "ασυνήθιστα βαρύ γεύμα" μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής έως και τέσσερις φορές μέσα στις δύο πρώτες ώρες μετά την κατανάλωση, ιδιαίτερα για άτομα με προϋπάρχουσα στεφανιαία νόσο.

Αντίστοιχα, το 2005 μια ανάλυση 17 μελετών βρήκε ότι η έντονη σωματική άσκηση, η υπερφαγία και το έντονο συναισθηματικό στρες ήταν από τους συχνότερους παράγοντες που προηγήθηκαν μιας καρδιακής προσβολής.

Γιατί ένα μεγάλο γεύμα επιβαρύνει την καρδιά

Η πέψη ενός μεγάλου, λιπαρού γεύματος είναι "σκληρή δουλειά" για την καρδιά. Ο οργανισμός μας εκείνο το διάστημα διοχετεύει περισσότερο αίμα στο στομάχι, προκαλεί σύσπαση των αιμοφόρων αγγείων, αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση και μειώνει τη ροή αίματος στην καρδιά.

Συμπτώματα καρδιακής προσβολής που απαιτούν άμεση βοήθεια περιλαμβάνουν πόνο ή δυσφορία στο στήθος (στο κέντρο ή στην αριστερή πλευρά), πόνο σε χέρια, πλάτη, σαγόνι, λαιμό ή άνω κοιλιακή χώρα, δύσπνοια χωρίς κόπο, αδυναμία, ζάλη ή κρύο ιδρώτα, ναυτία ή έμετο, καθώς και γρήγορο ή ανώμαλο καρδιακό ρυθμό.