Πάτρα: Βανδάλισαν τον χριστουγεννιάτικο στολισμό μπροστά από το κατάστημα Δούρου στην Ερμού- ΦΩΤΟ

Η ανάρτηση της Αγγελικής Δούρου

Στην οδό Ερμού σημειώθηκε βανδαλισμός του εορταστικού στολισμού του καταστήματος Δούρου.

Βίντεο απο τους βανδαλισμούς ανήρτησε η Αγγελική Δούρου η οποία ανέφερε:

Δουλεύουμε για να κάνουμε τον χώρο μας όμορφο..Δυστυχώς κάποιοι αποφάσισαν να το χαλάσουν…Εμείς θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε όμορφη ατμόσφαιρα για όλους.

