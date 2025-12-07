Πάτρα: Βανδάλισαν τον χριστουγεννιάτικο στολισμό μπροστά από το κατάστημα Δούρου στην Ερμού- ΦΩΤΟ

Η ανάρτηση της Αγγελικής Δούρου
Στην οδό Ερμού σημειώθηκε βανδαλισμός του εορταστικού στολισμού του καταστήματος Δούρου.
Βίντεο απο τους βανδαλισμούς ανήρτησε η Αγγελική Δούρου η οποία ανέφερε:
Δουλεύουμε για να κάνουμε τον χώρο μας όμορφο..Δυστυχώς κάποιοι αποφάσισαν να το χαλάσουν…Εμείς θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε όμορφη ατμόσφαιρα για όλους.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr