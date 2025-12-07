Πάτρα: Βανδάλισαν τον χριστουγεννιάτικο στολισμό μπροστά από το κατάστημα Δούρου στην Ερμού- ΦΩΤΟ

Στην οδό Ερμού σημειώθηκε βανδαλισμός του εορταστικού στολισμού του καταστήματος Δούρου.

Βίντεο απο τους βανδαλισμούς ανήρτησε η Αγγελική Δούρου η οποία ανέφερε:

Δουλεύουμε για να κάνουμε τον χώρο μας όμορφο..Δυστυχώς κάποιοι αποφάσισαν να το χαλάσουν…Εμείς θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε όμορφη ατμόσφαιρα για όλους.