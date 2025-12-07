Back to Top
Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Κρατούμενος επιτέθηκε σε σωφρονιστικό υπάλληλο με αυτοσχέδιο μαχαίρι

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 30χρονος Ιρακινός κρατούμενος προσποιήθηκε κρίση επιληψίας για να παραπλανήσει τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Όταν εκείνοι έσπευσαν στο κελί του για βοήθεια, ο κρατούμενος επιτέθηκε σε έναν από αυτούς, έχοντας μαζί του αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Οι συνάδελφοί του αντέδρασαν άμεσα, ακινητοποίησαν τον κρατούμενο και αφαίρεσαν το αιχμηρό αντικείμενο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

