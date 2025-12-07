Πάτρα: Φωτιά σε ΙΧ τα ξημερώματα στη Λεύκα

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Ι.Χ. στην περιοχή της Λεύκας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα ήταν ένα Smart και στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο εμπρησμού.