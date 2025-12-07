Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Φωτιά σε ΙΧ τα ξημερώματα στη Λεύκα

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Ι.Χ. στην περιοχή της Λεύκας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα ήταν ένα Smart και στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο εμπρησμού.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά σε αυτοκίνητο Λεύκα Πατρών

Ειδήσεις