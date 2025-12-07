Θανατηφόρο τροχαίο στα Μοιρέικα Πατρών: Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας

Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ στα Μοιρέικα Πατρών, κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και ανατράπηκε.

Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα. Ο συνοδηγός, ένας άνδρας περίπου 50 ετών από περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη νεκρός από πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο, φέροντας πολλαπλά τραύματα.

Η Τροχαία Πατρών διεξάγει έρευνα για να εξακριβώσει τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.