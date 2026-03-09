The Times: Με τη βοήθεια των Google Maps χτύπησαν οι δορυφόροι του Ιράν το Ακρωτήρι στην Κύπρο

Ιρανικοί δορυφόροι φέρεται να κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν εικόνες από το Google Maps του Ακρωτηρίου, της βρετανικής αεροπορικής βάσης στην Κύπρο για να σχεδιάσουν την επίθεση με καμικάζι drone, λένε οι The Times.

Η εφημερίδα λέει πως μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο πιστεύεται ότι εκτόξευσαν το μικρό drone αυτοκτονίας, το οποίο περιείχε ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό, κατά της βάσης στο Ακρωτήρι νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Δημόσια διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες δείχνουν ένα ζευγάρι αμερικανικών κατασκοπευτικών αεροσκαφών U2 σταθμευμένα ακριβώς έξω από το υπόστεγο που χτυπήθηκε στην επίθεση.

Μια στρατιωτική πηγή δήλωσε ότι η επίθεση προκαλεί ανησυχία «επειδή χτύπησαν αυτό που στόχευαν», αλλά πρόσθεσε ότι ήταν απίθανο να πρόκειται για αποτέλεσμα μιας εξελιγμένης επιχείρησης συλλογής πληροφοριών. Αντιθέτως, «υποδηλώνει ότι έχουν Google Maps και GPS», ανέφερε η πηγή.

Το ζήτημα της ασφάλειας και το Google Maps

Κατόπιν αιτήματος κυβερνήσεων, η Google μπορεί να θολώσει, να αποκρύψει ή να αφαιρέσει λεπτομέρειες ευαίσθητων τοποθεσιών ώστε να μην είναι ορατές δημόσια. Ορισμένες ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές βάσεις στην περιοχή εμφανίζονται στον ιστότοπο με χαμηλότερη ανάλυση ή έχουν τα αεροσκάφη πλήρως θολωμένα για λόγους ασφαλείας.

Ακόμη και πολιτικές υποδομές, όπως το αεροδρόμιο Χίθροου, έχουν αεροσκάφη που έχουν αφαιρεθεί ψηφιακά από τον ιστότοπο, αν και αυτό γίνεται για τη σαφήνεια του χάρτη και όχι για την ασφάλεια της τοποθεσίας. Αναλυτές άμυνας αναρωτιούναι γιατί δεν έχουν ληφθεί παρόμοιες προφυλάξεις στην RAF Akrotiri, τη μεγαλύτερη αεροπορική βάση της Βρετανίας στην περιοχή.

Η εφημερίδα The Times προσέγγισε το Υπουργείο Άμυνας (MoD) το Σάββατο σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες. Μέχρι το πρωί της Δευτέρας, τα αεροσκάφη ήταν ακόμα ορατά και το MoD αρνήθηκε να σχολιάσει αν εργάζεται για την αφαίρεσή τους.

Η παρουσία των U2 στη βάση είναι «το χειρότερα φυλαγμένο μυστικό στη Μεσόγειο», σύμφωνα με τον Justin Crump, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας πληροφοριών Sibylline.

Η ρωσική εμπλοκή

Την Κυριακή έγινε γνωστό ότι το drone περιείχε ένα ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa-B, εξοπλισμός που εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε παρόμοιες συσκευές που αναχαιτίστηκαν από την ουκρανική αεράμυνα τον Δεκέμβριο.

Η ανακάλυψη αυτή είναι η πρώτη ένδειξη ότι ρωσικός στρατιωτικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται στη σύγκρουση με το Ιράν, αυξάνοντας τις ανησυχίες για το αυξανόμενο αποτύπωμα της Μόσχας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Πιστεύεται επίσης ότι η Ρωσία διαβιβάζει πληροφορίες στο Ιράν για να το βοηθήσει να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών.

Αμυντικά μέτρα και αντιδράσεις

Ο Σερ Richard Knighton, επικεφαλής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, επιβεβαίωσε ότι η επίθεση εξαπολύθηκε από τον Λίβανο από μια «ευθυγραμμισμένη με το Ιράν ομάδα».

Η βάση χρησιμοποιεί ραντάρ, συστήματα επιτήρησης και το προηγμένο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου Orcus για την εξουδετέρωση drones.

Δύο ελικόπτερα Wildcat έφτασαν στην Κύπρο την Παρασκευή για να ενισχύσουν την αεράμυνα με πυραύλους Martlet, ενώ ένα ελικόπτερο Merlin βρίσκεται καθ’ οδόν για να παράσχει πρόσθετη εναέρια επιτήρηση μεγάλης εμβέλειας.

Το Υπουργείο Άμυνας δήλωσε: «Η ασφάλεια των ανθρώπων, των βάσεων και των συμφερόντων μας είναι ύψιστης σημασίας. Ενισχύουμε τη στρατιωτική μας παρουσία στη Μέση Ανατολή από τον Ιανουάριο, αναπτύσσοντας Typhoons, μαχητικά F-35, ελικόπτερα, συστήματα αεράμυνας και επιπλέον 400 άτομα προσωπικό στην Κύπρο».