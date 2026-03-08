Κύπρος: «Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο drone που έπληξε το Ακρωτήρι»

Η επίθεση της περασμένης Κυριακής στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου φέρει “ρωσική υπογραφή”, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των Sunday Times.

Το drone-καμικάζι που χρησιμοποιήθηκε ήταν εξοπλισμένο με το εξελιγμένο ρωσικό σύστημα πλοήγησης Kometa-B, μια τεχνολογία που είχε εντοπιστεί αρχικά στο μέτωπο της Ουκρανίας τον περασμένο Δεκέμβριο. Τα ανακτημένα εξαρτήματα του ήδη βρίσκονται στην Βρετανία για περαιτέρω έρευνα.

Τα νέα στοιχεία που προκύπτουν για ρωσική εμπλοκή σε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση σε βρετανική βάση στο νησί της Κύπρου δεν φαίνεται να εξέπληξαν την υπουργό Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, μιλώντας στον Τρέβορ Φίλιπς στο Sky News.

Η υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι υπάρχει «συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ιράν εδώ και πολύ καιρό σε ορισμένα από αυτά τα ζητήματα». Επισήμανε, μάλιστα, ότι αυτό αποτελεί μέρος ενός «ευρύτερου μοτίβου συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Ιράν».

«Γνωρίζουμε ότι έχουμε αντιμετωπίσει απειλές για την ασφάλειά μας στην Ευρώπη από τη Ρωσία», πρόσθεσε. «Το βλέπουμε αυτό στην Ουκρανία, αλλά και ευρύτερα αυτές τις απειλές και για την Ευρώπη. Και φυσικά, τώρα λέμε ότι οι ιρανικές απειλές εκδηλώνονται στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο».

Πρώτη απόδειξη για τη ρωσική εμπλοκή στο πεδίο

Σύμφωνα με αναλυτές, η συγκεκριμένη αποκάλυψη αποτελεί την πρώτη απτή απόδειξη για τη χρήση ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού στις εχθροπραξίες με το Ιράν. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τους φόβους για μια βαθύτερη και πιο ενεργή εμπλοκή της Μόσχας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Η είδηση αυτή έρχεται σε συνέχεια αναφορών ότι η Ρωσία διαβιβάζει πληροφορίες στο Ιράν προκειμένου να το βοηθήσει να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών των αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, τονίζει η εφημερίδα Sunday Times.

Ιβέτ Κούπερ: «Γνωστό το μοτίβο συνεργασίας Μόσχας-Τεχεράνης»

Ο Φίλιπς ρώτησε την Κούπερ αν θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι το drone που έπληξε την περιοχή κοντά στη βάση RAF στο Ακρωτήρι ήταν εν μέρει κατασκευασμένο με ρωσική τεχνολογία και εξαρτήματα.

Η παραδοχή της Μόσχας: «Δεν είμαστε ουδέτεροι»

Ο Αντρέι Κέλιν, πρεσβευτής της Ρωσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε το Σάββατο ότι η χώρα του «δεν είναι ουδέτερη» στον πόλεμο, σημειώνοντας ότι η θέση της Μόσχας είναι «υποστηρικτική προς το Ιράν».

Από την πλευρά του, ο Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον, επικεφαλής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων είπε πως «δεν έχει καμία αμφιβολία» ότι η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν. «Αυτός είναι ένας άξονας που πρέπει να επισημάνουμε. Η συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ρωσίας καθιστά τις δυνάμεις τους πιο ικανές και πιο επικίνδυνες και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι», τόνισε επιβεβαιώνοντας επίσης πως η επίθεση στην βάση του Ακρωτηρίου ξεκίνησε από το Λίβανο από μια «μια ομάδα που συνδέεται με το Ιράν» όπως είπε.

Κατά πάσα πιθανότητα είναι η Χεζμπολάχ, εκτιμούν οι βρετανοί αναλυτές.