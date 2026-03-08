Στην Κύπρο τη Δευτέρα ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφτεί την Κύπρο τη Δευτέρα εκδηλώνοντας την υποστήριξή του στη μεγαλόνησο ως ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στόχος ενός επίθεσης με drone την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα παραπάνω σημειώνονται σε σημερινή ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν ζητήματα διμερούς συνεργασίας, περιφερειακής ασφάλειας και οικονομικών σχέσεων.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των δεσμών της Γαλλίας με τους ευρωπαϊκούς της εταίρους, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων στην περιοχή.

Συνάντηση Μακρόν με Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση ο Μακρόν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.