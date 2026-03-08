Ιράν: Εικόνες αποκάλυψης από ισραηλινή επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη

Σκηνές αποκάλυψης εκτυλίχθηκαν στην Τεχεράνη μετά από επίθεση του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Ιράν.

Τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου και μια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων επλήγησαν στη διάρκεια της νύχτας (07.03.2026) από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην Τεχεράνη και τα περίχωρά της, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος, με την επίθεση να προκαλεί, σύμφωνα με τον ίδιο, τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων. Οι νεκροί ήταν οδηγοί βυτιοφόρων.

Τα πέντε αυτά σημεία «υπέστησαν ζημιές» αλλά «η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο», διευκρίνισε στην κρατική τηλεόραση ο Κεραμάτ Βεϊσκαραμί, επικεφαλής της εθνικής εταιρίας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων.

Τεράστιες στήλες καπνού υψώθηκαν στην Τεχεράνη από τις φωτιές στις εγκαταστάσεις πετρελαίου.