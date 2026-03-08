Μέση Ανατολή: «Κόλαση» στην Τεχεράνη μετά το ισραηλινό χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Στις φλόγες βρίσκεται η Μέση Ανατολή με την κατάσταση να κλιμακώνεται ο επικίνδυνα.

Το Ισραήλ χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράν και συγκεκριμένα τρεις δεξαμενές καυσίμων. «Δεν θα μείνει κανείς Ιρανός ηγέτης ζωντανός» απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ.

Διαψεύδουν οι ΗΠΑ τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει συλλάβει Αμερικανούς στρατιώτες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι είναι ικανοί να συνεχίσουν για «τουλάχιστον έξι μήνες» τον σφοδρό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Tεχεράνη, με εκρήξεις να γίνονται ορατές στην ιρανική πρωτεύουσα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικρίνει ξανά τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ λέγοντας: «Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν σε πολέμους αφού εμείς τους έχουμε ήδη κερδίσει».

Μιλώντας από το Air Force One, ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν για το θανατηφόρο πλήγμα σε σχολείο κοριτσιών, απορρίπτοντας την εμπλοκή των ΗΠΑ.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από νέα ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο μεταξύ των οποίων και σε ξενοδοχείο στη Bυρητό.

Οι ΗΠΑ διέψευσαν τις αναφορές του Ιράν ότι αρκετοί Αμερικανοί στρατιώτες έχουν συλληφθεί από το Ιράν.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει «πολλές εκπλήξεις» για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν.