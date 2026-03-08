Μέση Ανατολή: «Κόλαση» στην Τεχεράνη μετά το ισραηλινό χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Οι Φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι είναι ικανοί να συνεχίσουν για «τουλάχιστον έξι μήνες» τον σφοδρό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Στις φλόγες βρίσκεται η Μέση Ανατολή με την κατάσταση να κλιμακώνεται ο επικίνδυνα.
Το Ισραήλ χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράν και συγκεκριμένα τρεις δεξαμενές καυσίμων. «Δεν θα μείνει κανείς Ιρανός ηγέτης ζωντανός» απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ.
Διαψεύδουν οι ΗΠΑ τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει συλλάβει Αμερικανούς στρατιώτες.
Οι Φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι είναι ικανοί να συνεχίσουν για «τουλάχιστον έξι μήνες» τον σφοδρό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Tεχεράνη, με εκρήξεις να γίνονται ορατές στην ιρανική πρωτεύουσα.
Ο Ντόναλντ Τραμπ επικρίνει ξανά τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ λέγοντας: «Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν σε πολέμους αφού εμείς τους έχουμε ήδη κερδίσει».
Μιλώντας από το Air Force One, ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν για το θανατηφόρο πλήγμα σε σχολείο κοριτσιών, απορρίπτοντας την εμπλοκή των ΗΠΑ.
Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από νέα ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο μεταξύ των οποίων και σε ξενοδοχείο στη Bυρητό.
Οι ΗΠΑ διέψευσαν τις αναφορές του Ιράν ότι αρκετοί Αμερικανοί στρατιώτες έχουν συλληφθεί από το Ιράν.
Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει «πολλές εκπλήξεις» για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν.
Τραμπ: Δεν θα μείνει κανείς εκ των υποψηφίων διαδόχων του Ιράν ζωντανός
Ο Ντόναλντ Τραμπ αδιαφορεί πλήρως για τις απειλές του ανώτατου Ιρανού αξιωματούχου ασφαλείας, απορρίπτοντας τις προειδοποιήσεις ότι θα μπορούσε να «πληρώσει το τίμημα» για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS News, ο Τραμπ σχολίασε τις δηλώσεις του Αλί Λαριτζανί, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε εξέχουσα προσωπικότητα στην Τεχεράνη μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου.
«Δεν έχω ιδέα για τι μιλάει, ποιος είναι. Δεν με νοιάζει καθόλου», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο Λαριτζανί «έχει ήδη ηττηθεί».
Ζητείται «άνευ όρων παράδοση»
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία θα συνεχιστεί, καθώς απαιτεί από το Ιράν «άνευ όρων παράδοση», παρουσιάζοντας τους Ιρανούς ηγέτες ως αποδυναμωμένους,
«Σκοπός του ήταν να καταλάβει τη Μέση Ανατολή και πλέον έχει παραδοθεί σε όλες τις χώρες λόγω εμένα», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη, προσθέτοντας ότι ο Λαριτζανί «έχει ήδη παραδοθεί σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής επειδή προσπαθούσε να ελέγξει ολόκληρη την περιοχή».
Πραγματική «κόλαση» στην Τεχεράνη
Για «χτύπημα ακριβείας» στη Βηρυτό μιλάει το Ισραήλ
Λίγες ώρες αφότου είδαν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες πληροφορίες για ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον του ξενοδοχείου Ramada στο κέντρο της Βηρυτού – με απολογισμό τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και δέκα τραυματίες – οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως διεξήγαγαν επιχείρηση με στόχο την εξόντωση διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στον Λίβανο.
Ειδικότερα, η ανακοίνωση κάνει λόγο για «πλήγμα ακριβείας» που είχε στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της επίλεκτης Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως είχαν ληφθεί μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για παράπλευρες απώλειες αμάχων.
«Το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς δραστηριοποιείται συστηματικά ανάμεσα σε άμαχο πληθυσμό τόσο στο Ιράν όσο και στον Λίβανο, εκμεταλλευόμενο κυνικά τους κατοίκους και χρησιμοποιώντας τους ως ανθρώπινες ασπίδες προκειμένου να προωθήσουν τα τρομοκρατικά σχέδιά τους», αναφέρει η ανακοίνωση των IDF.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει πως πρόκειται για την πρώτη ανάλογη επίθεση στην καρδιά της πρωτεύουσας του Λιβάνου από τότε που το Ισραήλ άρχισε να εξαπολύει εκ νέου αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Χεζμπολάχ – η οποία υποστηρίζεται από την Τεχεράνη – παράλληλα με τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν ενημερώσει νωρίτερα πως εξαπέλυσαν ακόμη ένα σφοδρό κύμα αεροπορικών επιδρομών στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, σε μια περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.
Βίντεο από φωτιά σε κτίριο στο Κουβέιτ μετά από επίθεση
