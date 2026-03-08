Ηλεία: Στην Ανδραβίδα το πρώτο “ευρωπαικών προδιαγραφών” καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ένα έργο πνοής με ισχυρό κοινωνικό και φιλοζωικό πρόσημο ξεκινά στον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, καθώς υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή σύγχρονου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συνολικού προϋπολογισμού 372.000 ευρώ.

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, αφορά την κατασκευή και την εγκατάσταση πλήρους εξοπλισμού για τη δημιουργία ενός πρότυπου, λειτουργικού και αδειοδοτημένου καταφυγίου στη θέση «Δροσελή» της Τοπικής Κοινότητας Αρετής.

Η νέα υποδομή θα έχει δυναμικότητα 48 θέσεων, ενώ προβλέπεται επίσης η ανέγερση κτιρίου διοίκησης που θα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του χώρου.

Για την επιτυχή κατάληξη της διαδικασίας και την έναρξη του έργου, καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον Διευθυντή της υπηρεσίας κ. Τσουραπά Γεώργιο ,στον Προϊστάμενο κ. Κορδονούρη Γεώργιο, στον Προϊστάμενο Πολεοδομικού σχεδιασμού κ. Παντή Κώστα και στον Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων και Πολεοδομίας Κεκάτο Διονύσιο, οι οποίοι με τη μεθοδική τους εργασία και την αρτιότητα των μελετών συνέβαλαν ουσιαστικά στην υλοποίηση της δέσμευσης της Δημοτικής Αρχής.

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, τόνισε πως η δημιουργία του καταφυγίου αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων και υποχρέωση της Πολιτείας για την εξασφάλιση συνθηκών ευζωίας στα ζώα, αλλά και την προστασία των δημοτών. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους εθελοντές για τη διαχρονική προσφορά τους και υπογράμμισε πως η συνεργασία όλων θα συνεχιστεί για την ασφάλεια και την υγεία των αδέσποτων.

Με τη σειρά του, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιώργος Σκλαβενίτης εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του, επισημαίνοντας ότι ακόμα μία προεκλογική δέσμευση της Δημοτικής Αρχής γίνεται πράξη.