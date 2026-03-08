Αγρίνιο: Συνελήφθη 14χρονος που πήγε με πτυσσόμενο μαχαίρι στο σχολείο

Στη σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησαν προχθές το πρωί στο Αγρίνιο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του πτυσσόμενο μαχαίρι μέσα σε σχολικό χώρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος εντοπίστηκε από τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος διαπίστωσε ότι ο μαθητής έφερε το μαχαίρι και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου, ενώ το πτυσσόμενο μαχαίρι κατασχέθηκε.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.