Ο Άγγελος Τσιγκρής ζητά τεχνικά έργα κατά των κατολισθήσεων και της καθίζησης εδαφών

Με αφορμή τις ανακοινώσεις του προέδρου του ΟΑΣΠ Ευθύμιου Λέκκα, σύμφωνα με τις οποίες η Αχαΐα συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες περιοχές της χώρας ως προς την εκδήλωση κατολισθήσεων, ο Αχαιός πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής ζητά την άμεση κατασκευή των αναγκαίων τεχνικών έργων κατά των κατολισθήσεων και της καθίζησης εδαφών.

Τα περιστατικά κατολισθήσεων και καθιζήσεων εδαφών έχουν καταγραφεί με μεγαλύτερη συχνότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα, γεγονός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, συνδέεται άμεσα με τις έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις που έχουν σημειωθεί φέτος.

*Ο δικηγόρος Άγγελος Τσιγκρής διδάσκει Εγκληματολογία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει διατελέσει βουλευτής Αχαΐας, γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ, στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη και στο Δίκτυο Πρόληψης της Εγκληματικότητας της ΕΕ.