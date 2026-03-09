Δημοσκόπηση: Η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Αυξήθηκαν οι αναποφάσιστοι

Ανοδος για ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, πτώση για Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, στο 18,9% οι αναποφάσιστοι, αυξήθηκαν κατά μισή μονάδα
Άνοδο 1,6 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.
Το κυβερνών κόμμα ανεβαίνει στο 25,1% στην πρόθεση ψήφου, διατηρώντας διαφορά 14,3 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ το οποίο κινείται στο 10,8%, αυξάνοντας τα ποσοστά του κατά 0,3%.
Πέραν της ΝΔ, άνοδο σημειώνουν το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πτώση εμφανίζουν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση.
Την ίδια στιγμή, αυξήθηκε στο 18,9% από 18,4% το ποσοστό των αναποφάσιστων, ενώ μειώνεται το ποσοστό εκείνων που προτίθενται να ψηφίσουν ένα καινούργιο κόμμα. Η απάντηση «πολύ πιθανόν να ψηφίσω» έπεσε από το 18% τον Ιανουάριο, στο 10% σήμερα.
Για το κόμμα Καρυστιανού, τον Ιανουάριο το 26% δήλωνε ότι θετικά συναισθήματα - σήμερα αυτά είναι στο 22%. Αντίστοιχα, για το κόμμα Τσίπρα, τα θετικά συναισθήματα έπεσαν από το 17% στο 16%. Πάντως, ένας στους δύο δηλώνει ότι δεν υπάρχει κάποιο κόμμα που να τον εκφράζει «σε σημαντικό βαθμό», ενώ το 67% δηλώνει ότι δεν έχει περιοριστεί η ακρίβεια στην αγορά.
