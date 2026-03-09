Μαξίμου: Μέσα στην εβδομάδα οι αποφάσεις για την αισχροκέρδεια

Ολοκληρώθηκε η προπαρασκευαστική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός έλαβε τις εισηγήσεις των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας, ωστόσο δεν αποφασίστηκε κάτι, καθως αύριο, Τρίτη, ο Κ. Μητσοτάκης θα λείπει στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια.

Οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης με τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά, θα οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι τέθηκαν τα παρακάτω μέτρα:

Επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος.

Επιδότηση φυσικού αερίου.

Επίδομα καυσίμων (Fuel Pass).

Επίδομα ακρίβειας.

Αύξηση επιδόματος θέρμανσης.

Στήριξη επιχειρήσεων.