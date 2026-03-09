ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση με ηχηρά ονόματα από τον χώρο της Τέχνης και πανεπιστημιακούς - Ανάμεσά τους και ένας Αχαιός

Με 35 προσωπικότητες ενισχύεται το ΠΑΣΟΚ όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του κόμματος, ενόψει του συνεδρίου του κόμματος που ξεκινά στις 27 Μαρτίου. Μάλιστα η εν λόγω επιτροπή θα συνεδριάσει την μεθεπόμενη Τρίτη παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι μουσικοσυνθέτες Βαγγέλης Κορακάκης και Χρήστος Νικολόπουλος, ο γνωστός ηθοποιός Νίκος Βερλέκης καθώς και ο πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ Θεοδόσης Πελεγρίνης. Με ενδιαφέρον καταγράφεται η επιστροφή του Δημήτρη Κύρκου όπως και η παρουσία στελεχών από την τοπική αυτοδιοίκηση. Σε πολιτικό επίπεδο διαπιστώνει κανείς την έλευση προσώπων που θήτευσαν στον χώρο του κέντρου και της αριστεράς (Ποτάμι, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Δημοκρατών). Επίσης περιλαμβάνονται στελέχη από τον συνδικαλιστικό χώρο, άνθρωποι των επιμελητηρίων.

Αναλυτικά τα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν είναι τα εξής:

Αθανασάκης Γιάννης, Συνδικαλιστής ΟΤΟΕ – Εθνική Τράπεζα

Βαλαβάνης Δημοσθένης, οδοντίατρος

Βατσικλής Μάριος, δικηγόρος, μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού συλλόγου Κομοτηνής

Βερλέκης Νίκος, ηθοποιός

Βουκίδης Θεόδωρος, Πλαστικός χειρουργός, καθηγητής

Γεωργακόπουλος Τάκης, αρχιτέκτων, πρώην Πρόεδρος Πανελλήνιου συλλόγου αρχιτεκτόνων

Γιαννόπουλος Παναγιώτης, δικηγόρος, Πανεπιστημιακός Θεσσαλονίκη

Γιουματζίδης Βασίλης, πρώην Βουλευτής

Γκαραβέλα Μαρία, δημόσιος υπάλληλος

Καμιζής Δημήτρης, πρώην Δήμαρχος Κρανιδίου, γιατρός

Καρασμάνης Βασίλης, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας

Καρούτζος Θανάσης, πρώην Περιφερειάρχης Κρήτης

Κορακάκης Βαγγέλης, μουσικοσυνθέτης

Κριθαρούλας Λεωνίδας, υπάλληλος, πρώην μέλος τομέα Δημοκρατίας στο Κίνημα Δημοκρατών

Κυριακόπουλος Ηλίας, διοργανωτής πολιτιστικών εκδηλώσεων

Κύρκος Δημήτρης, πρώην μέλος Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ

Λιαροκάπης Άρης, πολιτικός μηχανικός, συγκοινωνιολόγος

Λύτρα Ντίνα, Περιφερειακή σύμβουλος Πελοποννήσου, πρώην Αντιδήμαρχος Κορίνθου

Μανιάτης Κώστας, συνδικαλιστής ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

Μανίκας Αντώνης, πρώην Κ.Ε. «Το Ποτάμι»

Μπακογιάννης Σωτήρης, συνδικαλιστής συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Μπάτσος Γιώργος, Οικονομικό επιμελητήριο

Μυρίσης Αλέξανδρος, Πρόεδρος νέων δικηγόρων Ρόδου, πρώην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ

Νικολόπουλος Χρήστος, μουσικοσυνθέτης

Παλλάδας Παναγιώτης, πρώην Διευθυντής Νοσοκομείου «Παπανικολάου», ακτινολόγος

Παπαδόπουλος Ιορδάνης, καθηγητής, Δόκτωρ Φιλοσοφίας

Πατεντάλης Μιχάλης, Πρόεδρος Ελληνοκυπρίων συγγραφέων Γερμανίας

Πελεγρίνης Θεοδόσης, συγγραφέας, πρώην Πρύτανης ΕΚΠΑ, πρώην υφυπουργός Παιδείας

Παυλίδου Νιόβη, καθηγήτρια Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ΑΠΘ

Σαράφογλου Δημήτρης, πρώην Δήμαρχος Κερατσινίου

Σεργόπουλος Γιάννης, δικηγόρος

Σιγαλός Γιώργος, γεωπόνος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, πρώην υποψήφιος βουλευτής Ν.Δ.

Τζαφέρης Κλέαρχος, πρώην Πρόεδρος ποδοσφαιρικών σωματείων Αττικής

Τσάρτας Πάρις, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τσούπρα Ιωάννα, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Αττικής