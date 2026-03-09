Πάτρα: Θλίψη για το θάνατο του Ιωάννη Αθαν. Τριαντόπουλου στα 51 του χρόνια

Ιδιαίτερη θλίψη και συγκίνηση προξένησε η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του συμπολίτη Ιωάννη Αθαν. Τριαντόπουλου σε ηλικία μόλις 51 ετών. Ο εκλιπών ήταν παντρεμένος με την Ελένη Γαζή και ήταν πατέρας 3 παιδιών, της Μαρίας, της Ελευθερίας και της Αθανασίας.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 στις 3 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Θεοδώρων στα Δεμένικα και θα ακολουθήσει η ταφή του στο Β' Δημοτικό Κοιμητήριο Αγίου Μηνά στη Λεύκα Πατρών.

Ο Ιωάννης Τριαντόπουλος έσβησε ξαφνικά, προδοµένος από την καρδιά του.

Ήταν όπως γράφτηκε, γραµµατέας του Συλλόγου Αγίων Πάντων ∆εµενίκων Πατρών.

Ο Αντώνης Γκόλφης ανέφερε συντετριµµένος τα εξής για την απώλεια του Ιωάννη Τριαντόπουλου:

«Αγαπηµένε µου φίλε και αδερφέ, δυσκολεύοµαι να βρω τα λόγια για να σε αποχαιρετήσω. Ο Γραµµατέας του Συλλόγου µας, ο φίλος µας, ο άνθρωπος που ήταν πάντα εκεί για όλους, έφυγε προδοµένος από την καρδούλα του.

Θυµάµαι τις ατελείωτες ώρες που περνούσαµε στο γραφείο, ετοιµάζοντας εκδηλώσεις, µε τον Γιάννη να έχει πάντα λύση για κάθε πρόβληµα. ∆εν έγραφε απλώς πρακτικά, κατέγραφε την αγάπη µας για αυτό που κάναµε. Ήταν ο άνθρωπος που δεν ζήτησε ποτέ προβολή, παρά µόνο να προχωράει ο Σύλλογος µπροστά σε όλους τους αγώνες µας.

Μας έµαθε τι σηµαίνει συνέπεια, αλλά κυρίως τι σηµαίνει αληθινή αγάπη για να είµαστε όλοι µαζί σαν οµάδα. Η ζεστασιά σου, τα αστεία σου στις δύσκολες στιγµές, η καλοσύνη σου θα µας λείψουν αφάνταστα.

Σε ευχαριστώ που είχα την τιµή να σε γνωρίσω και να δουλέψω µαζί σου. Αγαπητή οικογένεια, να είστε περήφανοι για τον άνθρωπό σας. Ελένη, Μαρία, Ελευθερία, Αθανασία, τα θερµά µου συλλυπητήρια και καλό ταξίδι να έχει ο Γιάννης µας στο φως του Κυρίου µας. Καλό παράδεισο, καλέ µας φίλε».

Σε ανακοίνωση της, η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης των Φυλακών Αγίου Στεφάνου ανέφερε τα εξής: «Σήµερα δυστυχώς ξηµέρωσε µια πολύ δύσκολη µέρα για την Υπηρεσία µας. Σήµερα χάθηκε εντελώς πρόωρα και αιφνίδια ο συνάδελφός µας Ιωάννης Τριαντόπουλος. ∆εν µπορούµε να βρούµε τα κατάλληλα λόγια που θα απαλύνουν τον πόνο της οικογένειας που αφήνει πίσω, των οικείων του, των συναδέλφων του. Το ∆.Σ. της υπηρεσίας µας, καθώς και όλοι οι συνάδελφοι, τον αποχαιρετούµε µε πόνο ψυχής και εκφράζουµε τα συλλυπητήριά µας. Καλό σου ταξίδι φίλε και συνάδελφε Γιάννη».

Να προσθέσουμε πως είναι εν ζωή οι γονείς του εκλιπόντος, Αθανάσιος και Μαρία Τριαντοπούλου.