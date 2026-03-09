Στη Σούδα ο Μακρόν μετά την Κύπρο - Τον υποδέχθηκε ο Δένδιας

Αμέσως μετά την υποδοχή, ο κ. Μακρόν θα μεταβεί με ελικόπτερο στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ», το οποίο πλέει ήδη ανοιχτά των Χανίων
Στα Χανιά μετατοπίζεται το ενδιαφέρον το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς στην 115 Πτέρυγα Μάχης προσγειώθηκε λίγο μετά τις 17:00 το αεροσκάφος του Εμανουέλ Μακρόν.
Ο Γάλλος Πρόεδρος έφτασε στην Κρήτη από την Κύπρο, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, να αναλαμβάνει την υποδοχή του, επισφραγίζοντας τους ισχυρούς στρατιωτικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.
Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιελάμβανε την άμεση επιβίβαση του κ. Μακρόν σε ελικόπτερο με προορισμό το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ», το οποίο βρίσκεται ήδη σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του νησιού.
Η κινητικότητα στην περιοχή της 115 ΠΜ είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη, με συνεχείς πτήσεις ελληνικών και αμερικανικών μαχητικών, υπογραμμίζοντας τη γεωπολιτική βαρύτητα της παρουσίας του Μακρόν στην Ανατολική Μεσόγειο σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κύπρος: Ηχηρά μηνύματα μετά την τριμερή Μακρόν-Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη - "Οποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη" - «Ειρηνική η δράση μας»
Κύπρος: Ηχηρά μηνύματα μετά την τριμερή Μακρόν-Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη - "Οποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη" - «Ειρηνική η δράση μας»
Ρίο: Η απόφαση του Λιμενικού που άναψε φωτιές- Τι αναφέρει για το κολύμπι από Πόρτο Ρίο έως Ταμ Τουμ
Η Αχαΐα στις 13 πιο «ευάλωτες» περιοχές για κατολισθήσεις - Τι λέει ο Ευθύμιος Λέκκας
Πάτρα: Η Μέλπω που σώθηκε από τη μεγάλη φωτιά και έγινε viral, γέννησε ένα μικρό προβατάκι, τη Χαλβά
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr