Στη Σούδα ο Μακρόν μετά την Κύπρο - Τον υποδέχθηκε ο Δένδιας

Στα Χανιά μετατοπίζεται το ενδιαφέρον το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς στην 115 Πτέρυγα Μάχης προσγειώθηκε λίγο μετά τις 17:00 το αεροσκάφος του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος Πρόεδρος έφτασε στην Κρήτη από την Κύπρο, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, να αναλαμβάνει την υποδοχή του, επισφραγίζοντας τους ισχυρούς στρατιωτικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιελάμβανε την άμεση επιβίβαση του κ. Μακρόν σε ελικόπτερο με προορισμό το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ», το οποίο βρίσκεται ήδη σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του νησιού.

Η κινητικότητα στην περιοχή της 115 ΠΜ είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη, με συνεχείς πτήσεις ελληνικών και αμερικανικών μαχητικών, υπογραμμίζοντας τη γεωπολιτική βαρύτητα της παρουσίας του Μακρόν στην Ανατολική Μεσόγειο σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων.

