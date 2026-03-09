Κύπρος: Ηχηρά μηνύματα μετά την τριμερή Μακρόν-Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη - "Οποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη" - «Ειρηνική η δράση μας»

Μήνυμα έμπρακτης στήριξης στην Κύπρο έστειλαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν από τη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» μετά την τριμερή, τονίζοντας ότι η Μεγαλόνησος δεν πρόκειται να εμπλακεί σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση αλλά θα διατηρήσει μια καθαρά ανθρωπιστική και ειρηνική δράση.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη» σημείωσε ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Γαλλίας να τονίζει «όποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη». Από την πλευρά του ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει και ασφάλεια της Ευρώπης».

Μητσοτάκης: Αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης

«Από εδώ, από την Κύπρο, μαζί με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στέλνουμε ένα κοινό, καθαρό, ηχηρό, αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Ένα σαφές μήνυμα, αγαπητέ μου Νίκο, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο.

«Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, από την αρχή αυτής της κρίσης, έθεσα ως βασική εθνική προτεραιότητα την ασφάλεια της Μεγαλονήσου, έναν τόπο εξάλλου με τον οποίο μας συνδέουν οι πιο ισχυρή, οι πιο δυνατοί εθνικοί, ιστορικοί, πολιτιστικοί δεσμοί. Η ασφάλεια της Κύπρου, άλλωστε, όπως είπες, αγαπητέ μου Νίκο, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σίγουρα παράγοντας σταθερότητας για ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου» πρόσθεσε.

«Γι' αυτό και σε συνεννόηση μαζί σου, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις κινήθηκαν πρώτες, προκειμένου να δώσουν το παρόν της ειρήνης και της σιγουριάς σε αυτά τα ιερά χώματα. Δυο ελληνικές φρεγάτες, εκ των οποίων η μια το καμάρι του ελληνικού στόλου η φρεγάτα Κίμωνας και τέσσερα οπλισμένα F-16 Viper βρέθηκαν αμέσως στην Κύπρο. Και πράγματι θα είναι μια ενδιαφέρουσα υποσημείωση της ιστορίας ότι η πρώτη επιχειρησιακή αποστολή του Κίμωνα είναι εδώ στην Κύπρο. Ο Κίμων, όπως είπε, αγαπητέ Νίκο, ένας Αθηναίος στρατηγός ναύαρχος, ο οποίος ταύτισε τη δικιά του ιστορία με την ασφάλεια της Μεγαλονήσου» είπε.

Επίσης ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην βοήθεια της Γαλλίας τόνισε:

«Αλλά, αγαπητέ Εμανουέλ, μου δίνει ξεχωριστή χαρά και το γεγονός ότι αμέσως ευαισθητοποιήθηκαν και άλλοι εταίροι μας και πρώτοι από αυτούς η φίλη Γαλλία. Και θέλω να σε ευχαριστήσω για την απόφασή σου να βρεθείς και σήμερα εδώ μαζί μας, αμέσως μετά την έγκαιρη ανταπόκριση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας σου».

«Αποδείξαμε ότι οι στρατηγικές συμφωνίες τις οποίες υπογράφουμε δεν είναι απλά αδιάφορα κείμενα, δοκιμάζονται στην πράξη. Και αυτή η στρατηγική σχέση Ελλάδος-Γαλλίας αλλά και Ελλάδος-Κύπρου δοκιμάστηκε στην πράξη, και αυτή νομίζω είναι και η μεγάλη αξία αυτής της κίνησης. Αυτή η έμπρακτη αλληλεγγύη μας στην Κυπριακή Δημοκρατία που ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ιταλία και η Ισπανία, αντανακλά και την ουσία της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 42, παράγραφο 7, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάτι που με τη σειρά του επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη παραμένει πάντα μία υπεύθυνη δύναμη, ικανή να συνδιαμορφώσει τις παγκόσμιες εξελίξεις» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Μετά τις κοινές δηλώσεις ο Έλληνας πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη επισκέφτηκαν το υπόστεγο που σταθμεύουν τα ελληνικά F-16, όπουχαιρέτησαν και συνομίλησαν με τους χειριστές τους.

Μακρόν: Οποίος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη

Μήνυμα στήριξης τόσο της Κύπρου όσο και της ασφάλειας ολόκληρης της περιοχής εξέπεμψε από την πλευρά του ο Εμανουέλ Μακρόν, με την εμβληματική διατύπωση: «Όποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη». «Είμαστε συνδεδεμένοι με την στρατηγική εταιρική σχέση και η παρουσία μας εδώ δείχνει τη σημασία και τη δύναμη αυτής της σχέσης», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Όπως είπε, ο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle βρίσκεται πολύ κοντά στην Κύπρο, προσθέτοντας ότι ανάπτυξη γαλλικού αεροπλανοφόρου στην περιοχή θα βοηθήσει τις αμυντικές επιχειρήσεις.

«Είμαστε στο πλευρό σας για την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Η δράση μας πρέπει να παραμείνει αμυντική και ειρηνική. Η επιχείρηση Ασπίδα της οποίας ηγείται η Ελλάδα είναι απτή απόδειξη της συνεργασίας μας» ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι δύο πολεμικά πλοία θα σταλούν στην αποστολή Ασπίδα στην Ερυθρά Θάλασσα. «Η Γαλλική παρουσία θα συνεχίσει να υπάρχει στη Μεσόγειο, στα Στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά θάλασσα με 8 φρεγάτες και το αεροπλανοφόρο μας» υπογράμμισε.

Χριστοδουλίδης: Η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει και ασφάλεια της Ευρώπης

«Η παρουσία σας σήμερα έχει ουσιαστική σημασία για την Κύπρο και ολόκληρη την Ευρώπη. Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του Κυπριακού λαού για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μου και την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξή σας. Η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει ασφάλεια και της Ευρώπης» είπε από την πλευρά του ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας χαρακτήρισε ιδιαίτερα συμβολικό το γεγονός ότι η φρεγάτα Κίμων φέρει το όνομα ενός από τους μεγαλύτερους ναύαρχους της Ελλάδας, άμεσα συνδεδεμένου με την Κύπρο.

«Η Γαλλία αποτελεί ισχυρό στρατηγικό έταιρο της Κύπρου. Θέλω να αξιοποιήσω τη σημερινή συνάντηση για να ευχαριστήσω και τους λαούς της Ισπανίας και της Ιταλίας. Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία αποδεικνύουν τι σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» τόνισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι «με την αποφασιστική σας βοήθεια συμβάλλετε καθοριστικά στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, στέλνοντας σαφή μήνυμα για τις δυνατότητες της Ευρώπης».

«Στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα. Η Ευρώπη στέκεται ενωμένη για να διασφαλίσει την ασφάλεια, την σταθερότητα και την ειρήνη. Σε τέτοιες στιγμές η ενότητα είναι η δύναμη της Ευρώπης» σημείωσε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τους πρωθυπουργούς της Ιταλίας και της Ισπανίας για την στήριξη τους λέγοντας ότι αποδεικνύουν με αποφασιστικότητα τι σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, και συμβάλλουν με τη βοήθεια τους στη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής στέλνοντας μήνυμα για των δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωπολιτικά δεδομένα.

«Οι εξελίξεις μας υπενθυμίζουν πως οτιδήποτε γίνεται στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την Ευρώπη, την ενεργειακή σταθερότητα, τις μεταναστευτικές ροές και το συλλογικό ευρωπαϊκό μέλλον» είπε ο κ. Χριστοδουλίδης επισημαίνοντας ότι η ΕΕ πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά στην ευρύτερη περιοχή.

«Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη: δεν εμπλεκόμαστε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, παραμένουμε στον ανθρωπιστικό ρόλο που υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Ξέρουμε τι σημαίνει πόλεμος είμαστε θύμα μιας παράνομης εισβολής γι' αυτό κάθε μας ενέργεια αποσκοπεί στην διασφάλιση της ειρήνης» κατέληξε ο κ. Χριστοδουλίδης.