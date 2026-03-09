Δίκη για βίντεο στα Τέμπη: Στα σπίτια των πραγματογνωμόνων η αστυνομία για κατάσχεση αρχείων

Στα σπίτια των δικαστικών πραγματογνωμόνων μετέβησαν αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας προκειμένου να παραλάβουν τους σκληρούς δίσκους, τους υπολογιστές και όποιο άλλο υλικό φορέα είναι αποθηκευμένες οι φωτογραφίες και τα βίντεο από το δυστύχημα στα Τέμπη.

Η συγκεκριμένη απόφαση της προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας όπου εκδικάζεται η υπόθεση της διαχείρισης του βιντεοληπτικου υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, λήφθηκε σήμερα, σε συνέχεια της απόφασης για την κατάσχεση των ψηφιακών δεδομένων από τις συσκευές των πραγματογνωμόνων που διατάχθηκε την Παρασκευή.

Όπως αναφέρει το larissanet.gr, σήμερα στο δικαστήριο προσκομίστηκαν δύο σκληροί δίσκοι με το συγκεκριμένο υλικό που λήφθηκε από τις συσκευές των πραγματογνωμόνων ωστόσο από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας εκφράστηκαν ενστάσεις για τον τρόπο που εκτελέστηκε η συγκεκριμένη εντολή καθώς σύμφωνα με τις εκθέσεις κατάσχεσης τα δεδομένα λήφθηκαν από αστυνομικούς στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής και η διαδικασία ολοκληρώθηκε την επόμενη μέρα.

Κατόπιν αυτών των ενστάσεων και αφού η εισαγγελέας πρότεινε να παραδοθούν άμεσα στο δικαστήριο οι συγκεκριμένες συσκευές λόγω και των «αντιφάσεων», όπως ανέφερε, του πραγματογνώμονα, η πρόεδρος με τη σειρά της διέταξε την απόδοση των συγκεκριμένων συσκευών.

Συλλήψεις ζήτησε η Κωνσταντοπούλου

Σε καταγγελίες προχώρησε η συνήγορος των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου διαδραματίζεται η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το onlarissa.gr, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι, παρότι η πρόεδρος του δικαστηρίου έδωσε εντολή για να κατασχεθούν την περασμένη Παρασκευή τα ψηφιακά δεδομένα που υπάρχουν στην κατοχή των πραγματογνωμόνων, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου.

Ακολούθως αποκάλυψε πως ζήτησε τη σύλληψη τους, αλλά και την άρση του απορρήτου των τηλεφώνων τους, ώστε να αποκαλυφθεί, αν και τι είδους συζητήσεις μεσολάβησαν στο μεσοδιάστημα.

«Από την περασμένη Παρασκευή καταφέραμε με πολύ μεγάλη μάχη να διαταχθεί η κατάσχεση συγκεκριμένων ψηφιακών δεδομένων, βίντεο και φωτογραφιών από τα αρχεία των διορισμένων πραγματογνωμόνων που συνομολόγησαν εν έτει 2026 ότι κρατούν υλικό που δεν κατέθεσαν πουθενά, δεν καταχώρησαν πουθενά, δεν ανέφεραν πουθενά και δεν περιέχονται πουθενά.

Κι ενώ δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη, για να γίνει αυτή η κατάσχεση με τις εγγυήσεις ακεραιότητας και των αρχών του κράτους δικαίου, σήμερα, ημέρα Δευτέρα, διαπιστώνουμε ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου, όχι απλώς δεν μερίμνησε για να παραδοθούν τα κατασχεθέντα από την Παρασκευή, όπως διέταξε, αλλά τα στοιχεία δεν είχανε καν κατασχεθεί ούτε το Σάββατο μέχρι αργά το μεσημέρι, ούτε σήμερα διαρκούσης της συνεδρίασης», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Η ίδια σημείωσε ότι εγείρονται πάρα πολύ σοβαρά ερωτηματικά για τον ρόλο που διαδραματίζει η πρόεδρος του δικαστηρίου.

«Το λέω ευθέως, είναι ασυγχώρητο το να αφήνεις τρεις ολόκληρες ημέρες, προκειμένου να γίνουν νέες ενέργειες υπεξαγωγής αποδεικτικού υλικού και καταστροφής ή εξαφάνισης στοιχείων. Αναμένουμε τώρα, διαρκούσης της δίκης, να γίνει αυτό, το οποίο ζητούσαμε από την περασμένη Παρασκευή. Αναμένουμε τώρα να έρθουν επιτέλους τα κατασχεμένα υλικά ενώπιον του δικαστηρίου. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση και όλοι όσοι συμπράττουν μαζί της δεν επιθυμούν να βγουν στο φως τα στοιχεία που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Είναι επίσης απολύτως σαφές ότι υπάρχουν λειτουργοί που συμπράττουν σε αυτόν τον ανίερο σκοπό. Θα μας βρουν απέναντι μέχρι τέλους. Ζητήσαμε τη σύλληψη των δύο πραγματογνωμόνων διότι, ενώ την Παρασκευή είπαν ξεκάθαρα ότι είχανε λάβει βίντεο από τον τόπο του εγκλήματος στις τέσσερις το πρωί, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση των τρένων, ενώ περάσαμε μια ολόκληρη δικάσιμο για να συζητάμε, πώς θα κατασχεθούν τα βίντεο αυτά, σήμερα εμφανίστηκαν να προσπαθούν να αλλάξουν την κατάθεση τους και να λένε ότι δεν έχουν τελικά βίντεο από τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.