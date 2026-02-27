«Το αφεντικό τρελάθηκε»: Εταιρεία στην Κίνα μοίρασε μπόνους 26 εκατ. δολάρια

Εργαζόμενοι σήκωναν πάκους με μετρητά

Εντυπωσιακές εικόνες, που έγιναν viral στα social media της Κίνας, καταγράφηκαν στην ετήσια γιορτή εταιρείας, που μοίρασε μπόνους 26 εκατ. δολαρίων στους εργαζομένους της. Η εκδήλωση της Henan Kuangshan Crane Co. Ltd. πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου, με την κινεζική εταιρεία να τοποθετεί τεράστια ποσά μετρητών (180 εκατ. γιουάν) πάνω σε 800 τραπέζια δεξίωσης, υπό πολύχρωμα φώτα και επευφημίες. Περίπου 7.000 άτομα έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή γιορτή.

Ο ίδιος απάντησε και σε όσους αναρωτιούνται γιατί δεν γίνονται απλώς τραπεζικές μεταφορές:

«Κάποιοι ρωτούν γιατί δεν τα μεταφέρουμε στους λογαριασμούς τους. Αλλά έτσι είναι απλώς ψυχροί αριθμοί». Σχεδόν το 70% των κερδών πίσω στους εργαζόμενους

Η κινεζική εταιρεία κατέγραψε το 2025 κέρδη ύψους 270 εκατ. γιουάν (περίπου 38 εκατ. δολάρια), εκ των οποίων σχεδόν το 70% διανεμήθηκαν ως μπόνους στους εργαζομένους. Η Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002 και δραστηριοποιείται στην κατασκευή και ενοικίαση γερανών και συστημάτων διαχείρισης υλικών, με παρουσία σε περισσότερες από 130 χώρες.