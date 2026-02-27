«Το αφεντικό τρελάθηκε»: Εταιρεία στην Κίνα μοίρασε μπόνους 26 εκατ. δολάρια

Εργαζόμενοι σήκωναν πάκους με μετρητά
Εντυπωσιακές εικόνες, που έγιναν viral στα social media της Κίνας, καταγράφηκαν στην ετήσια γιορτή εταιρείας, που μοίρασε μπόνους 26 εκατ. δολαρίων στους εργαζομένους της.
Η εκδήλωση της Henan Kuangshan Crane Co. Ltd. πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου, με την κινεζική εταιρεία να τοποθετεί τεράστια ποσά μετρητών (180 εκατ. γιουάν) πάνω σε 800 τραπέζια δεξίωσης, υπό πολύχρωμα φώτα και επευφημίες. Περίπου 7.000 άτομα έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή γιορτή.
Πάτρα: Απεργία και συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
Κατώτατος μισθός: Πότε θα τεθεί σε ισχύ, στόχος το 2027 να φτάσει στα 950 ευρώ
Dobby: Το γατάκι με τα τέσσερα αυτιά που «κατέκτησε» τα social media
Ο ίδιος απάντησε και σε όσους αναρωτιούνται γιατί δεν γίνονται απλώς τραπεζικές μεταφορές:
«Κάποιοι ρωτούν γιατί δεν τα μεταφέρουμε στους λογαριασμούς τους. Αλλά έτσι είναι απλώς ψυχροί αριθμοί».
Σχεδόν το 70% των κερδών πίσω στους εργαζόμενους
Η κινεζική εταιρεία κατέγραψε το 2025 κέρδη ύψους 270 εκατ. γιουάν (περίπου 38 εκατ. δολάρια), εκ των οποίων σχεδόν το 70% διανεμήθηκαν ως μπόνους στους εργαζομένους.
Η Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002 και δραστηριοποιείται στην κατασκευή και ενοικίαση γερανών και συστημάτων διαχείρισης υλικών, με παρουσία σε περισσότερες από 130 χώρες.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η κινεζική αυτή εταιρεία προχωρά σε γενναιόδωρες παροχές. Το 2024 κατέγραψε καθαρά κέρδη 260 εκατ. γιουάν, από τα οποία τα 170 εκατ. διανεμήθηκαν σε μετρητά στους εργαζόμενους. Επίσης, τον περασμένο Μάρτιο και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, μοίρασε σχεδόν 1,6 εκατ. γιουάν (230.000 δολάρια) σε περίπου 2.000 γυναίκες εργαζόμενες.
«Καταλαβαίνω τα βάρη των νέων»
Στα κινεζικά social media, ο Cui έχει χαρακτηριστεί «το αφεντικό που αγαπά περισσότερο να μοιράζει χρήματα». Ο ίδιος, ωστόσο, δίνει μια πιο προσγειωμένη εξήγηση:
«Δεν είναι ότι αγαπώ να μοιράζω χρήματα. Είναι ότι οι νέοι άνθρωποι είναι φορτωμένοι με δάνεια αυτοκινήτου και στεγαστικά. Οποιαδήποτε ανακούφιση μπορούμε να προσφέρουμε, βοηθά».
Τα σχόλια των χρηστών ήταν γεμάτα θαυμασμό και… ζήλια. «Αυτός είναι ο πραγματικός Θεός του Πλούτου», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σημείωσε: «Με τέτοιο μπόνους, ποιος δεν θα ήθελε να δουλεύει εκεί;».
Πηγή:iefimerida.gr
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr