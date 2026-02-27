Τα τρία ζώδια που δοκιμάζονται τον Μάρτιο

Αυτά τα 3 ζώδια θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικά τον Μάρτιο
Ο Μάρτιος αναμένεται να είναι ένας ιδιαίτερα απαιτητικός μήνας για τρία ζώδια με τις πλανητικές επιρροές να δημιουργούν ένα κλίμα έντασης και εσωτερικής αναζήτησης, όπου τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη.
Ο μήνας που ακολουθεί πρόκειται να φέρει μαζί του μια ιδιαίτερη και έντονη ατμόσφαιρα. Αστρολογικά, ο μήνας αυτός κινείται ανάμεσα στη συναισθηματική εμβάθυνση των Ιχθύων και τη φλογερή ορμή για νέα ξεκινήματα του Κριού. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να μας δώσει έμπνευση, αλλά μπορεί να φανεί και απαιτητικός, όπως ο καιρός πολλές φορές που αλλάζει απότομα και φέρνει ταυτόχρονα αναζωογονητική ενέργεια, αλλά και δυνατές καταιγίδες. Για ορισμένα ζώδια, αυτή η περίοδος απαιτεί παύση, μεγαλύτερη ενδοσκόπηση και πιο συνειδητές κινήσεις.
Κριός
Ιδιαίτερα ο Κριός καλό είναι να προσέξει να μην αντιδρά παρορμητικά. Καθώς αυξάνεται η ενέργεια και η διάθεσή του για δράση, αυξάνεται και ο κίνδυνος να ληφθούν αποφάσεις βιαστικά ή να ειπωθούν λόγια που αργότερα θα προκαλέσουν μεταμέλεια. Δεν απαιτεί κάθε κατάσταση άμεση ανταπόκριση. Μια σύντομη στάση αναμονής μπορεί να αποτρέψει περιττές συγκρούσεις και λανθασμένες επιλογές.
Καρκίνος
Για τον Καρκίνο, ο Μάρτιος μπορεί να αποδειχθεί συναισθηματικά φορτισμένος μήνας. Παλαιές αναμνήσεις, οικογενειακά ζητήματα ή βαθύτερες ανησυχίες ενδέχεται να έρθουν πιο έντονα στην επιφάνεια. Παράλληλα, ο πειρασμός της απομόνωσης ή της εσωστρέφειας είναι ισχυρός. Ωστόσο, αυτή ακριβώς τη στιγμή, η ειλικρινής επικοινωνία με έμπιστα πρόσωπα μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση και διαχείριση των συναισθημάτων, αποτρέποντας τους Καρκίνους να παγιδευτούν σε ατελείωτες σκέψεις.
Ζυγός
Και ο Ζυγός ενδέχεται να βιώσει αυξημένες εντάσεις στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Σχέσεις, είτε προσωπικές είτε επαγγελματικές, μπορεί να αποκαλύψουν σημεία όπου έχει διαταραχθεί η ισορροπία. Η διατήρηση της αρμονίας με κάθε κόστος, όμως, μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει εσωτερική πίεση. Ωστόσο, οι ήπιες αλλά ξεκάθαρες τοποθετήσεις θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση μιας ουσιαστικής και αληθινής ισορροπίας.
