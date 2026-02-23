Τα 3 ζώδια που προσελκύουν οικονομική επιτυχία έως την 1η Μαρτίου 2026

Τρία ζώδια θα προσελκύσουν οικονομική επιτυχία όλη την εβδομάδα, από τις 23 Φεβρουαρίου μέχρι την 1η Μαρτίου 2026.

Είτε έχετε ήδη σχέδια για οικονομική ανάπτυξη είτε νιώθετε διστακτικοί να ρισκάρετε, είναι σημαντικό να έχετε ανοιχτό το μυαλό σας τις επόμενες μέρες.

Ο Ερμής ξεκινά την ανάδρομή του πορεία στους Ιχθύες στις Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου. Αν και οι ανάδρομες πορείες του Ερμή συχνά συνδέονται με καθυστερήσεις ή σύγχυση, αυτή η φορά θα λειτουργήσει υπέρ σας.

Αυτή η διέλευση δημιουργεί χώρο για αναστοχασμό και αναθεώρηση. Αναδύονται νέες οικονομικές ευκαιρίες, ενώ παλιές επιστρέφουν, συμπεριλαμβανομένων ιδεών που είχατε απορρίψει στο παρελθόν.

Η εβδομάδα αυτή συμπίπτει επίσης με την Πύλη των Εκλείψεων, την περίοδο μεταξύ της Ηλιακής Έκλειψης στις 17 Φεβρουαρίου και της Σεληνιακής Έκλειψης στις 3 Μαρτίου. Οι εκλείψεις σηματοδοτούν ξαφνικές κατακτήσεις και αναπάντεχες αλλαγές. Μείνετε σε εγρήγορση για ό,τι προκύψει και παραμείνετε αμετακίνητοι στην επιθυμία σας για οικονομική επιτυχία.

Τα 3 ζώδια προσελκύουν οικονομική εύνοια από τις 23 Φεβρουαρίου μέχρι την 1η Μαρτίου 2026

Ταύρος,

Υδροχόος,

Αιγόκερως

Ταύρος

Ώρα να δράσετε, Ταύροι. Την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, ανατέλλει το πρώτο τέταρτο της Σελήνης στους Διδύμους. Το πρώτο τέταρτο της Σελήνης αντιπροσωπεύει μια κρίσιμη στιγμή που καλεί σε δράση για την υλοποίηση των προθέσεών σας, ειδικά αυτών που σχετίζονται με την οικονομική σας ζωή.

Στους Δίδυμους, μπορεί να αντιμετωπίσετε μια επιλογή μεταξύ αυτού που σας ωφελεί βραχυπρόθεσμα και αυτού που υποστηρίζει την μακροπρόθεσμη επιτυχία σας. Μην επιτρέψετε στον εαυτό σας να αναβάλλει την απόφαση και βεβαιωθείτε ότι ό,τι επιλέξετε συνάδει με τους υψηλότερους στόχους σας.

Αυτή η σεληνιακή διέλευση φέρνει επίσης μια ευκαιρία να ξεκινήσετε ένα νέο οικονομικό πρότζεκτ, να ακολουθήσετε μια ευκαιρία για εργασία ή να υιοθετήσετε έναν πιο υγιή τρόπο διαχείρισης των χρημάτων σας. Δεδομένου ότι η Σελήνη σχετίζεται με τα συναισθήματα και τα ένστικτα, είναι σημαντικό να εμπιστεύεστε την διαίσθησή σας, αναγνωρίζοντας παράλληλα την αξία σας.

Έχετε μια φυσική ικανότητα να δημιουργείτε οικονομική σταθερότητα, αλλά αυτή η εβδομάδα σας καλεί να σκεφτείτε μεγαλύτερα. Ένα νέο ξεκίνημα είναι εφικτό, ειδικά αν είστε έτοιμοι να δράσετε με αυτοπεποίθηση και καθαρότητα. Η οικονομική επιτυχία είναι δική σας για να την κατακτήσετε.

Υδροχόος

Αξίζετε οικονομική επιτυχία, Υδροχόοι. Ο Βόρειος Δεσμός συναντά τον Ήλιο στους Ιχθύες την Κυριακή, 1 Μαρτίου. Οι Ιχθύες κυβερνούν θέματα που αφορούν τα οικονομικά και την αφθονία. Με τον τρέχοντα συνδυασμό πλανητών σε αυτό το υδάτινο ζώδιο, καθοδηγείστε να αγκαλιάσετε τις ευκαιρίες που προκύπτουν στη ζωή σας.

Ο Βόρειος Δεσμός αντιπροσωπεύει το πεπρωμένο σας και το τι είστε προορισμένοι να εξελιχθείτε σε, ενώ ο Ήλιος αντανακλά τις δράσεις που μπορείτε να αναλάβετε για να το διεκδικήσετε. Ενώ η ενέργεια των Ιχθύων φέρνει νέες οικονομικές ευκαιρίες και αναπάντεχα δώρα, σας ζητά επίσης να τιμήσετε ό,τι πραγματικά έχει αξία.

Η οικονομική επιτυχία είναι σημαντική, αλλά δεν πρέπει να έρχεται εις βάρος του προσωπικού σας χρόνου ή της ευημερίας σας. Μείνετε σε εγρήγορση για απρόβλεπτες ευκαιρίες και επιλέξτε τα μονοπάτια που δημιουργούν γνήσια, διαρκή αφθονία.

Κοιτάξτε τη μεγάλη εικόνα την επόμενη εβδομάδα, ειδικά καθώς ο ανάδρομος Ερμήςευθυγραμμίζεται με την Αφροδίτη στους Ιχθύες το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου. Αυτή η ευθυγράμμιση μπορεί να αναβιώσει ένα παλιό όνειρο ή μια προηγούμενη όραση για τη ζωή σας, που θα σας βοηθήσει να πετύχετε οικονομική επιτυχία ενώ ζείτε με τρόπο που συνάδει με τις αξίες σας.

Αιγόκερως

Πηγαίνετε πίσω από ό,τι σας αξίζει, Αιγόκεροι. Ο Άρης βρίσκεται τώρα στον Υδροχόο, δημιουργώντας μια ισχυρή επιθυμία για οικονομική επιτυχία και ανεξαρτησία. Αυτή η διέλευση φέρνει μαζί της ένα οικονομικό δώρο, κληρονομιά ή ένα θέμα που σχετίζεται με ακίνητη περιουσία.

Ωστόσο, αυτή η ενέργεια αφορά και την επίγνωση του τι πραγματικά αξίζετε από τη ζωή, ακόμα και αν δεν το λάβατε στην παιδική σας ηλικία. Την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, ο Άρης ευθυγραμμίζεται με τον Ουρανό.

Αυτό αντιπροσωπεύει μια στροφή από έναν καθαρά οικονομικό στόχο σε έναν που περιλαμβάνει και δημιουργικό στοιχείο. Ίσως χρειαστεί πρώτα να αντιμετωπίσετε τα τραύματα από την έλλειψη στην παιδική σας ηλικία, αλλά αυτό που θα αναδυθεί είναι η ελευθερία να εκμεταλλευτείτε τα φυσικά σας ταλέντα.

Κατευθύνεστε προς μια ζωή που φαίνεται ριζικά διαφορετική από αυτή που μεγαλώσατε, αλλά πρέπει να βεβαιωθείτε ότι θα ενσωματώσετε τον πλούτο και την ευκολία που πάντα σας άξιζαν.

