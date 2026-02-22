Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΔΑΦΝΗ ( χήρα) ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΟΥΡΟΥ

ΕΤΩΝ  87

Κηδεύουμε την  Καθαρά Δευτέρα  23 -2-2026  & ώρα 10.30 π.  μ. από τον  Ιερό Ναό  Αγίου Δημητρίου Προαστίου.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ, ΔΑΦΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ  ΓΕΝΟΣ  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ - ΕΤΩΝ  93

Κηδεύουμε την  Τρίτη  24 -2-2026  & ώρα 11 π. μ.  από τον Ιερό Ναό  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΕΛΕΝΗ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΚΗΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΛΕΞΙΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

