Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΑΦΝΗ ( χήρα) ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΟΥΡΟΥ
ΕΤΩΝ 87
Κηδεύουμε την Καθαρά Δευτέρα 23 -2-2026 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ, ΔΑΦΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ - ΕΤΩΝ 93
Κηδεύουμε την Τρίτη 24 -2-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΕΛΕΝΗ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΚΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΛΕΞΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr