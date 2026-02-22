Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Κηδείες - Πένθη

Κηδεύουμε την Τρίτη 24 -2-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Κηδεύουμε την Καθαρά Δευτέρα 23 -2-2026 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου.

