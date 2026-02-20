Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 21 και την Τρίτη 24-2-2026

ΚΗΔΕΙΑ

THΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΣΟΦΙΑ χήρα ΑΝΔΡΕΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΑ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 – 2 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ MΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΑΡΓΥΡΗΣ ΖΑΧΟΣ

ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΣΣΕΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΕΛΕΝΗ, ΣΟΦΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295

Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑ

ΕΤΩΝ 77

Κηδεύουμε το Σάββατο 21 -2-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΕΤΖΑΪΛΙΔΗΣ, ΑΣΠΡΟΥΛΑ ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:

ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΛΕΞΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 89)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΣΩΤ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 76)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.30 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΩ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΕΥΑΓ. ΤΡΙΓΚΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΛΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΕΤΩΝ 80

Κηδεύουμε το Σάββατο 21-2-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Κοιμητηρίου Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Γεώργιος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

Ιωάννης & Ουρανία, Απόστολος & Μαρία

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : Ελένη, Γιώργος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΝ. ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 76)

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 21/2/2026 & ώρα 12:00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ερυμάνθειας.

Η σύζυγος: Αγγελική

Τα παιδιά: Παναγιώτης, Νικόλαος & Ιωάννα

Τα εγγόνια: Χριστίνα, Αθανάσιος, Κωνσταντίνος, Αθανάσιος

Οι αδελφοί, οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών Παπαδόπουλος Δημήτριος

Ευβοίας 184 - Πάτρα

Τηλ. επικ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΣ. ΣΙΜΙΓΙΑΤΟ

(ΕΤΩΝ 80)

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 21/2/2026 & ώρα 10 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 9.45 π.μ.

Τα παιδιά του: Βασίλειος & Ρεβέκκα Σιμιγιάτου, Μαρία & Γεώργιος Προιμος

Τα εγγόνια του: Θεόδωρος, Αγγελική, Αικατερίνη

Τα αδέλφια του: Ελένη & Δημήτριος Αγγελάτος

Οι εξάδελφοι

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501

Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444

ΚΙΝ.: 6932 885964.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ κ ΑΔΕΛΦΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ χήρα ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-2-2026 & ΩΡΑ 12:00 μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11:30 π.μ

Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κ ΟΛΓΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ, ΑΝΝΑ κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κ ΣΜΑΡΩ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ

Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:

ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΠΥΡΟΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΦΩΤΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Τ Α Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α: ΟΛΓΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ

Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:

ΣΩΤΗΡΙΟΣ κ ΠΙΠΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ

Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

---------------