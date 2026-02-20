Back to Top
/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 21 και την Τρίτη 24-2-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

THΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH  ΜΑΣ

ΣΟΦΙΑ χήρα ΑΝΔΡΕΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΑ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ  21 – 2 – 2026  ΚΑΙ  ΩΡΑ  11.00 Π.Μ. ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΑΓΙΟΥ  MΗΝΑ  ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ:

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  &  ΑΡΓΥΡΗΣ  ΖΑΧΟΣ

ΜΑΡΙΑ  &  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΚΙΟΣΣΕΣ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΕΛΕΝΗ, ΣΟΦΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΝΝΑ  – ΜΑΡΙΑ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295

Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑ

ΕΤΩΝ  77

Κηδεύουμε το Σάββατο 21 -2-2026  & ώρα 12  μεσ.  από τον Ιερό Ναό  Αγίου Δημητρίου Προαστίου.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΕΤΖΑΪΛΙΔΗΣ, ΑΣΠΡΟΥΛΑ ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΕΣ:

ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΛΕΞΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 89)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ    ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΣΩΤ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 76) 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 12.30 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΩ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΕΥΑΓ. ΤΡΙΓΚΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΛΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΕΤΩΝ 80

Κηδεύουμε το Σάββατο 21-2-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Κοιμητηρίου Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Γεώργιος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Ιωάννης & Ουρανία, Απόστολος & Μαρία

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : Ελένη, Γιώργος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΝ. ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 76)

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 21/2/2026 & ώρα 12:00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ερυμάνθειας.

Η σύζυγος: Αγγελική

Τα παιδιά: Παναγιώτης, Νικόλαος & Ιωάννα

Τα εγγόνια: Χριστίνα, Αθανάσιος, Κωνσταντίνος, Αθανάσιος

Οι αδελφοί, οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών Παπαδόπουλος Δημήτριος

Ευβοίας 184 - Πάτρα
Τηλ. επικ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΣ. ΣΙΜΙΓΙΑΤΟ

(ΕΤΩΝ 80)

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 21/2/2026 & ώρα 10 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 9.45 π.μ.

Τα παιδιά του: Βασίλειος & Ρεβέκκα Σιμιγιάτου, Μαρία & Γεώργιος Προιμος

Τα εγγόνια του: Θεόδωρος, Αγγελική, Αικατερίνη

Τα αδέλφια του: Ελένη & Δημήτριος Αγγελάτος

Οι εξάδελφοι

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501

Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444

ΚΙΝ.: 6932 885964.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ κ ΑΔΕΛΦΗ 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ χήρα ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-2-2026 & ΩΡΑ 12:00 μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11:30 π.μ

Τ Α    Π Α Ι Δ Ι Α:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κ ΟΛΓΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ, ΑΝΝΑ κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κ ΣΜΑΡΩ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ

Τ Α    Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:

ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΠΥΡΟΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΦΩΤΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Τ Α    Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α:  ΟΛΓΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ

Τ Α     Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:

ΣΩΤΗΡΙΟΣ κ ΠΙΠΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Ι   Λ Ο Ι Π Ο Ι   Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ  

Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ  ΓΕΝΟΣ  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ - ΕΤΩΝ  93

Κηδεύουμε την  Τρίτη  24 -2-2026  & ώρα 11 π. μ.  από τον Ιερό Ναό  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΕΛΕΝΗ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΚΗΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΛΕΞΙΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------

