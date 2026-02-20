Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 21 και την Τρίτη 24-2-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
THΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑ χήρα ΑΝΔΡΕΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΑ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 – 2 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ MΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΑΡΓΥΡΗΣ ΖΑΧΟΣ
ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΣΣΕΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΕΛΕΝΗ, ΣΟΦΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑ
ΕΤΩΝ 77
Κηδεύουμε το Σάββατο 21 -2-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΕΤΖΑΪΛΙΔΗΣ, ΑΣΠΡΟΥΛΑ ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:
ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΛΕΞΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 89)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΩΤ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 76)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.30 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΩ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΕΥΑΓ. ΤΡΙΓΚΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΕΤΩΝ 80
Κηδεύουμε το Σάββατο 21-2-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Κοιμητηρίου Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Γεώργιος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Ιωάννης & Ουρανία, Απόστολος & Μαρία
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : Ελένη, Γιώργος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΝ. ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 76)
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 21/2/2026 & ώρα 12:00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ερυμάνθειας.
Η σύζυγος: Αγγελική
Τα παιδιά: Παναγιώτης, Νικόλαος & Ιωάννα
Τα εγγόνια: Χριστίνα, Αθανάσιος, Κωνσταντίνος, Αθανάσιος
Οι αδελφοί, οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Παπαδόπουλος Δημήτριος
Ευβοίας 184 - Πάτρα
Τηλ. επικ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΣ. ΣΙΜΙΓΙΑΤΟ
(ΕΤΩΝ 80)
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 21/2/2026 & ώρα 10 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 9.45 π.μ.
Τα παιδιά του: Βασίλειος & Ρεβέκκα Σιμιγιάτου, Μαρία & Γεώργιος Προιμος
Τα εγγόνια του: Θεόδωρος, Αγγελική, Αικατερίνη
Τα αδέλφια του: Ελένη & Δημήτριος Αγγελάτος
Οι εξάδελφοι
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501
Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444
ΚΙΝ.: 6932 885964.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ κ ΑΔΕΛΦΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ χήρα ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-2-2026 & ΩΡΑ 12:00 μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11:30 π.μ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ κ ΟΛΓΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ, ΑΝΝΑ κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κ ΣΜΑΡΩ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΠΥΡΟΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΦΩΤΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Τ Α Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α: ΟΛΓΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:
ΣΩΤΗΡΙΟΣ κ ΠΙΠΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ - ΕΤΩΝ 93
Κηδεύουμε την Τρίτη 24 -2-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΕΛΕΝΗ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΚΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΛΕΞΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------
