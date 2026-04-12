Πάτρα: Νεκρός 56χρονος δίπλα στο φορτηγό του στον Γλαύκο

Αποκλείεται εγκληματική ενέργεια – Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια θανάτου
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στις Αρχές, όταν ένας 56χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή του Γλαύκου, δίπλα στο σταθμευμένο φορτηγό του.
Τον άτυχο άνδρα βρήκε περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».
Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης τόσο κατά τη διακομιδή όσο και στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr