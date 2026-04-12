Καβάλα: Δεν είχε δίπλωμα ο οδηγός και πατέρας του 3χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε χθες, Μεγάλο Σάββατο, σε περιοχή του Δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα. Ένα τρίχρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε σφοδρό τροχαίο έξω από τον οικισμό του Παλαιοχωρίου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο μοιραίο όχημα επέβαιναν επίσης οι γονείς του παιδιού και το αδελφάκι του ενώ όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η μητέρα κρατούσε στην αγκαλιά της το τρίχρονο παιδί στη θέση του συνοδηγού, όταν το ΙΧ τους συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 51χρονος.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του το τριών ετών παιδί. Οι γονείς του και το αδελφάκι του καθώς και ο οδηγός του άλλου ΙΧ τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, που επικαλείται το thestival.gr, ο 28χρονος οδηγός του ενός ΙΧ και πατέρας του παιδιού που σκοτώθηκε στο τροχαίο, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.