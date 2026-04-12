Ρέθυμνο: 11χρονος έπεσε σε πηγάδι 5 μέτρων

Μεγάλη κινητοποίηση ανήμερα, Κυριακή του Πάσχα για ένα 11χρονο αγόρι το οποίο έπεσε σε πηγάδι βάθους περίπου 5 μέτρων στην περιοχή Μελισσουργάκι Ρεθύμνου.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι κατάφεραν και απεγκλώβισαν το παιδί. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έφτασαν άμεσα δεν χρειάστηκε να παρέμβουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το αγόρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο κέντρο Υγείας της περιοχής για τις απαραίτητες εξετάσεις.