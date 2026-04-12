Επστάιν: Το σκάνδαλο που στριμώχνει τον Τραμπ και διχάζει το MAGA

Αφού ο Cayden McBride ολοκληρώσει το μάθημά του στη Τζόρτζια, ο 19χρονος επιστρέφει σπίτι, ανοίγει το λάπτοπ του και αρχίζει να ψάχνει.

Τους τελευταίους μήνες περνάει ώρες ολόκληρες «σκαλίζοντας» τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ), ενώ παρακολουθεί και άλλους στο διαδίκτυο που κάνουν το ίδιο.

Λίστες πτήσεων, απομαγνητοφωνήσεις, εικόνες και βίντεο. Το υλικό που έχει δημοσιεύσει το DOJ έχει δώσει νέα εικόνα στα εγκλήματα του Έπσταϊν αλλά και στις υψηλού προφίλ διασυνδέσεις του.

Ο McBride πιστεύει ότι οι φάκελοι Έπσταϊν εξακολουθούν να έχουν σημασία, ακόμη κι αν τα πρωτοσέλιδα έχουν στραφεί πλέον στον πόλεμο στο Ιράν.

«Ως Χριστιανός, δεν πιστεύω ότι οποιοσδήποτε πρέπει να υποστεί όσα έχουν περάσει αυτές οι γυναίκες», λέει. «Υπάρχουν τόσα πολλά άσχημα πράγματα σε αυτούς τους φακέλους».

Ο McBride ήταν αυτοαποκαλούνταν «Trump guy» και «πολύ αντισυστημικός». Λέει ότι πάντα υπερασπιζόταν τον πρόεδρο, πιστεύοντας ότι το κίνημα «Make America Great Again» (MAGA) σήμαινε αποκάλυψη της διαφθοράς. Όμως η καθυστέρηση του DOJ στη δημοσιοποίηση όλων των φακέλων, και η έλλειψη λογοδοσίας στη συνέχεια, τον έχουν απογοητεύσει — όπως και πολλούς άλλους — τόσο για το κίνημα όσο και για τον πρόεδρο και ειδικά για την Παμ Μπόντι, την πρώην γενική εισαγγελέα του Τραμπ.

Η Μπόντι απομακρύνθηκε από τη θέση της μόλις την περασμένη εβδομάδα και αντικαταστάθηκε προσωρινά από τον αναπληρωτή της Todd Blanche.

Ο Ταμπ επαίνεσε τη Μπόντι για την «εξαιρετική δουλειά» της, ενώ ο Blanche διέψευσε ότι η διαχείριση των φακέλων Έπσταϊν έπαιξε ρόλο στην αποχώρησή της.

Ο McBride χαιρέτισε την αλλαγή σκυτάλης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι μπορεί πλέον να υπάρξει νέα έμφαση στην υπόθεση Έπσταϊν. Η επιθυμία του εν μέρει ικανοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα από μια απρόσμενη εξέλιξη: η υπόθεση Έπσταϊν επανήλθε δυναμικά στην επικαιρότητα όταν η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ διέψευσε – αιφνιδιαστικά – ότι είχε οποιαδήποτε σχέση μαζί του και ζήτησε ακρόαση στο Κογκρέσο για τα θύματά του.

Δεν είναι σαφές πόσο αυτό θα ενισχύσει το ενδιαφέρον, όμως η απομάκρυνση της Μπόντι δεν έχει καταλαγιάσει τη δυσαρέσκεια μεταξύ υποστηρικτών του Τραμπ όπως ο McBride. Θεωρεί ότι έπρεπε να φύγει επειδή δεν ασκούσε διώξεις «σε αυτούς που έπρεπε».

Πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες «συλλήψεις υψηλού προφίλ», αλλά στη συνέχεια άλλα ζητήματα όπως το Ιράν, η ICE και οι ενδιάμεσες εκλογές θα «σκεπάσουν» την υπόθεση Έπσταϊν.

Αντιδράσεις στο MAGA για την υπόθεση Έπσταϊν

Πολλοί λάτρεις των συνομωσιών γύρω από τον Έπσταϊν συγκαταλέγονται εδώ και χρόνια στους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Τραμπ.

Πιστεύουν ότι ο θάνατος του Έπσταϊν στη φυλακή δεν ήταν αυτοκτονία, όπως έχει καταλήξει το FBI, και επί χρόνια υπαινίσσονται ότι υπήρξε κυβερνητική συγκάλυψη για να προστατευθούν ισχυρά πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στα εγκλήματά του.

Η πεποίθηση αυτή έχει εκφραστεί και από στενούς ή πρώην συμμάχους του Τραμπ, όπως ο αντιπρόεδρος JD Vance, η πρώην βουλευτής Marjorie Taylor Greene και ο Kash Patel, τον οποίο είχε προτείνει για επικεφαλής του FBI.

Ήδη από το 2021, ο Vance είχε γράψει στο Twitter: «Τι πιθανό συμφέρον θα είχε η κυβέρνηση των ΗΠΑ να κρατά μυστικούς τους πελάτες του Epstein;»

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία το 2024, ο πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει στο Fox News ότι θα προχωρούσε «πολύ μακριά» προς τη δημοσιοποίηση των φακέλων Έπσταϊν. Όμως μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο άλλαξε στάση. Αυτό προκάλεσε δημόσια ρήξη με τη Greene, η οποία είχε την έδρα της στην περιφέρεια του McBride, καθώς και με άλλα μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Αργότερα ο Τραμπ υποχώρησε από την αντίθεσή του στη δημοσιοποίηση των φακέλων και μετά από πιέσεις θυμάτων του Έπσταϊν και μελών του κόμματός του υπέγραψε νόμο που υποχρεώνει το DOJ να δημοσιοποιήσει χιλιάδες έγγραφα.

Αξιωματούχοι του DOJ αναφέρουν ότι έχουν πλέον δώσει στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία, εκτός από ορισμένα που εξαιρούνται νομικά.

Ωστόσο, πολλοί υποστηρικτές θεωριών συνωμοσίας δεν το πιστεύουν. Σε συνέντευξη στο Vanity Fair πέρυσι — αποσπάσματα της οποίας αργότερα αμφισβήτησε — η επικεφαλής προσωπάρχης Susie Wiles είπε ότι η υπόθεση Έπσταϊν θα μπορούσε να κοστίσει στους Ρεπουμπλικανούς κάποιους από τους πιο σημαντικούς νέους ψηφοφόρους τους, νεαρούς άνδρες που στράφηκαν στον Τραμπ το 2024, ιδιαίτερα όσους προσελκύονται από υποσχέσεις λογοδοσίας και μεταρρυθμίσεων.

Παρότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών συνεχίζει να στηρίζει τον πρόεδρο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η υπόθεση Έπσταϊν έχει πλήξει τη συμμαχία του με ένα ευρύ και ετερόκλητο ακροατήριο υποστηρικτών.

Δημοσκόπηση των Economist/YouGov τον Φεβρουάριο έδειξε ότι το 16% των ψηφοφόρων που είχαν στηρίξει τον Τραμπ στις τελευταίες εκλογές πίστευαν ότι καλύπτει τα εγκλήματα του Έπσταϊν. Από όσους αυτοπροσδιορίζονται ως MAGA, το 11% θεωρούσε ότι ο πρόεδρος εμπλέκεται σε συγκάλυψη.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τον Έπσταϊν, όμως το παρελθόν του με τον διαβόητο χρηματιστή συνεχίζει να απασχολεί τα πρωτοσέλιδα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται ότι υπήρξε φίλος με τον Έπσταϊν για αρκετά χρόνια πριν οι δυο τους έρθουν σε ρήξη — στις αρχές της δεκαετίας του 2000, σύμφωνα με τον Τραμπ, δύο χρόνια πριν από την πρώτη σύλληψη του Έπσταϊν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρεται χιλιάδες φορές στους φακέλους που έχουν δημοσιευθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ), μεταξύ άλλων σε emails και αλληλογραφία που είχε στείλει ο ίδιος ο Έπσταϊν σε τρίτους. Η Mona Charen, αρθρογράφος και ειδικός πολιτικής του The Bulwark — μιας έκδοσης που στηρίζει συντηρητικές αρχές αλλά ασκεί κριτική στο κίνημα MAGA — συμφωνεί ότι είναι δύσκολο να ατικρούσει ο Τραμπ τις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τον Έπσταϊν και να βγει πολιτικά αλώβητος από αυτή την κατάσταση.

«Ήμουν από εκείνους που πάντα ήταν πολύ σκεπτικοί όταν κάποιοι έλεγαν “αυτό θα βλάψει τον Τραμπ, εκείνο θα τον βλάψει”, και πάντα έλεγα “όνειρα θερινής νυκτός”».

«Είναι σχεδόν άτρωτος, αλλά σε αυτό; Ολόκληρη η ιδέα ότι το MAGA και ο τραμπισμός θα έφερναν έναν άνεμο ανανέωσης που θα αποκάλυπτε κρυμμένα πράγματα, έχει χαθεί».

Η Μπόντι δέχθηκε ιδιαίτερη κριτική μέσα στο κίνημα MAGA για την υπόσχεσή της να δημοσιοποιήσει μια υποτιθέμενη λίστα πελατών που σχετίζεται με τον Έπσταϊν, μόνο και μόνο για να ανακοινώσει αργότερα το υπουργείο της ότι τέτοια λίστα δεν υπάρχει. Θα προχωρήσουν οι ψηφοφόροι παρακάτω; Εκστρατείες για την υπόθεση Έπσταϊν, από όλο το πολιτικό φάσμα, έχουν εκφράσει την ελπίδα ότι η αλλαγή στην ηγεσία του DOJ μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής στη διαχείριση της υπόθεσης από την κυβέρνηση Τραμπ.

Μιλώντας στο BBC Newsnight την περασμένη εβδομάδα, ο Δημοκρατικός βουλευτής Ro Khanna, ο οποίος συνδιαμόρφωσε τον νόμο που οδήγησε στη δημοσιοποίηση των φακέλων του DOJ, δήλωσε ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα πρέπει να καταστήσουν σαφές στον νέο γενικό εισαγγελέα πως δεν μπορεί να υπάρξει «επιβεβαίωση (του διορισμού του) αν δεν δεσμευτεί για τη δημοσιοποίηση των υπολοίπων φακέλων Epstein».

Μεταξύ των υπερασπιστών της Μπόντι στο ζήτημα του Έπσταϊν είναι ο Mike Cernovich, δεξιός σχολιαστής. Ο Cernovich ήταν ένας από τους πολλούς διαδικτυακούς influencers που συμμετείχαν σε μια φωτογράφιση στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο του 2025, φεύγοντας με έναν φάκελο που έγραφε «The Epstein Files: Phase One». Ο φάκελος αποδείχθηκε ότι δεν περιείχε τίποτα νέο και ο ίδιος, μαζί με άλλους που συμμετείχαν στο σκηνικό, κατηγορήθηκαν ότι πρόδωσαν το κίνημα.

Αντιδρώντας στην αποπομπή της Μπόντι, ο Cernovich έγραψε σε ανάρτηση στο X: «Η Μπόντι προσπαθούσε να κάνει κάτι καλό αλλά δεν γνώριζε το παρασκήνιο. Κατηγορώ όσους ισχυρίζονται ότι “δεν υπάρχουν άλλοι φάκελοι Έπσταϊν” μετά το περιστατικό με τον φάκελο. Υπήρχαν ΠΟΛΛΟΙ. Και υπάρχουν κι άλλοι που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί».

Αν κάπου φαίνεται το πόσο κρίσιμο είναι αυτό το ζήτημα για τον Τραμπ, είναι το Conservative Political Action Conference (CPAC), ένα ετήσιο πολιτικό συνέδριο για συντηρητικούς ακτιβιστές και πολιτικούς.

Για πολλούς που συμμετείχαν στο CPAC τον περασμένο μήνα στο Ντάλας του Τέξας, οι φάκελοι Έπσταϊν εξακολουθούσαν να έχουν σημασία.

Ο Robert Agee είπε ότι ένιωσε απογοητευμένος από τον Τραμπ: «Όταν ο Πρόεδρος Τραμπ είπε “ακόμα μιλάμε για τους φακέλους Έπσταϊν;”, εκεί ήταν η στιγμή που το MAGA πέθανε. Εκεί ήταν που το MAGA έβγαλε το καπέλο του. Μας πρόδωσε. Είχε κάνει εκστρατεία γι’ αυτό».

Ο McBride συμφωνεί.

«Νομίζω ότι όσοι εξακολουθούν να ταυτίζονται με το MAGA είναι κάπως “εγκλωβισμένοι” πλέον», λέει. «Κάποια στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι αυτός δεν ήταν ο άνθρωπος που μας υποσχέθηκαν».

Λέει ότι μερικοί από τους φίλους του πλέον αμφισβητούν αν θα ψηφίσουν ξανά.

Όσο για τον ίδιο, η απόφασή του είναι ξεκάθαρη: «Δεν θα σταματήσω να ψηφίζω, αλλά σίγουρα δεν θα ψηφίσω κανέναν που εμπλέκεται στους φακέλους Epstein. Ούτε κανέναν που υποστηρίζεται από τον Πρόεδρο Τραμπ».