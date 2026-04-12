Ναυάγησαν οι συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν - Τα πιθανά σενάρια από εδώ και πέρα

«Επιστρέφουμε στις ΗΠΑ χωρίς συμφωνία με το Ιράν, το οποίο απέρριψε την τελική πρότασή μας», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς σε συνέντευξή Τύπου ύστερα από 21 ώρες συνομιλιών με το Ιράν, στο Ισλαμαμπάντ.

Το Ιράν επέλεξε να μην δεχτεί συμφωνία και δεν ακούσαμε καμία δέσμευση για το πυρηνικό πρόγραμμα, τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ, μιλώντας για μία «καλή τελική προσφορά που δεν έγινε δεκτή».

«Παράλογες απαιτήσεις» από τις Ηνωμένες Πολιτείες ματαίωσαν τις συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Όπως γράφει το CNN φάνηκε να υπάρχει διαφορά επί της ουσίας, αλλά και στον τρόπο διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ να επιδιώκουν μία άμεση συμφωνία και το Ιράν να διαπραγματεύεται πιο μακροπρόθεσμα.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι αντιτορπιλικά τους κινήθηκαν - για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου - μέσω των Στενών του Ορμούζ: Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο αντιτορπιλικά διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ, κάτι ωστόσο που διαψεύδουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σημειώνεται πως διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου αναμένεται να πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι ενέκρινε απευθείας συνομιλίες, ενώ το γραφείο του προέδρου του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν την Τρίτη.

BBC: Και τώρα τι ακολουθεί;

Με τις δύο πλευρές να προσέρχονται στις συνομιλίες ισχυριζόμενες ότι έχουν κερδίσει τον πόλεμο, η επίτευξη συμφωνίας ήταν εξαρχής δύσκολη.

Τελικά, όπως φαίνεται, ήταν αδύνατη. Και οι δύο πλευρές αποχώρησαν ουσιαστικά κατηγορώντας η μία την άλλη για την αποτυχία.

Το βασικό ερώτημα είναι: και τώρα τι ακολουθεί;

Η κατάπαυση του πυρός, που συμφωνήθηκε την Τετάρτη, ξεκίνησε μέσα σε αποκαλυπτικές απειλές από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι θα καταστρέψει τον ιρανικό πολιτισμό.

Δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση για το αν θα επαναληφθούν οι επιθέσεις κατά του Ιράν, αλλά σίγουρα οι πιθανότητες έχουν αυξηθεί.

Όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, μια επαναλειτουργία μέσω διαπραγματεύσεων φαίνεται να βγαίνει από το τραπέζι. Η άφιξη δύο αμερικανικών πολεμικών πλοίων στον Κόλπο δείχνει ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν άλλη οδό.

Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι η αποτυχία του Ιράν να δεσμευτεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα υπήρξε το βασικό εμπόδιο. Το Ιράν έχει επανειλημμένα αρνηθεί πως επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό αποτρεπτικό όπλο, αλλά δύο πόλεμοι μέσα σε έναν χρόνο έχουν πιθανότατα ενισχύσει όσους υποστηρίζουν ένα τέτοιο σενάριο.

Αυτές οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ήταν ιστορικές… αλλά μπορεί τελικά να μείνουν στην ιστορία ως μια αποτυχία της διπλωματίας.