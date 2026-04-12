Εύβοια- Άγριο επεισόδιο ιερέα με αντιδήμαρχο στην Ανάσταση: «Σήκω και φύγε τώρα»

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου σε κεντρικό Ιερό Ναό στη Νότια Εύβοια με πρωταγωνιστές τον ιερέα που τελούσε την Ακολουθία της Αναστάσεως και έναν αντιδήμαρχο που έφυγε νωρίς μετά το Χριστός Ανέστη.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline, ο ιερέας, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή, από την προηγούμενη μέρα, τη Μεγάλη Παρασκευή είχε κάνει κήρυγμα τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να παραμείνουν οι πιστοί σε ολόκληρη την ακολουθία της Αναστάσεως και να κοινωνήσουν και όχι να φύγουν αμέσως μετά το Χριστός Ανέστη κάτι που είναι όπως είπε "αντιχριστιανικό" και "δεν το θέλει ο Θεός".

Την προτροπή αυτή δεν έλαβε υπόψιν ο αντιδήμαρχος της περιοχής ο οποίος, μετά το Χριστός Ανέστη και αφού μπήκαν μέσα στην εκκλησία, ενώ ο ιερέας ξεκίνησε το "Αναστάσεως Ημέρα" προσπάθησε να φύγει. Όταν το αντιλήφθηκε ο ιερέας, διέκοψε έξαλλος την ακολουθία, έδειξε τον αντιδήμαρχο και άρχισε να του φωνάζει λέγοντας, "Αυτός είσαι, αυτό είναι το παράδειγμα που δίνεις στον κόσμο και στα νέα παιδιά; Ντροπή σου εν έχει ευλογία σήμερα για εσένα", ενώ όταν ο αντιδήμαρχος προσπάθησε να επιστρέψει στη θέση του, ο ιερέας τον απάτρεψε φωνάζοντάς του «Σήκω και φύγε τώρα, μην σε ξαναδώ, χάσου». Ο αντιδήμαρχος αναγκάστηκε τελικά να αποχωρήσει από τον Ιερό Ναό.