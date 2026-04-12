Μην ψάχνεις, βρες στο
Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου 2026

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 44 ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 24
ΡΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΘΕΙΑΣ 83 ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ
12ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 94 ΣΥΝΟΡΑ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 479 - ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΝΙΤΤΑ ΟΛΓΑ
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 11 - ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ
02:00 - 08:00
ΝΙΤΤΑ ΟΛΓΑ
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 11 - ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
8:00-21:00
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 90 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22061
21:00-08:00
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 18 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23932
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ-ΡΟΪΤΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-671.777
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων
09:00-21:00
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΤΣΟΥΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΚΑΤΩΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-911.449
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΜΑΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ
ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-526.413
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΜΠΙΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13 ΤΗΛ.: 26920-23.047
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού
09:00-21:00
ΒΛΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.451 & 6906132056

