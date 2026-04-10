Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Μ. Σάββατο 11-4-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΙΟ ΒΑΣ. ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΙ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΜΗ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΑΗ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΕΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΑΡΓΥΡΗ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ ΟΛΓΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΦΡΙΝΤΑ) ΙΩΑΝ. ΚΟΡΦΙΑΤΗ

ΕΤΩΝ 87

Κηδεύουμε το Μ. Σάββατο 11 -4- 2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΑΡΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ "ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ".

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΟΥΡΑΝΙΑ χήρα ΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗ – ΕΤΩΝ 88

Κηδεύουμε το Μ. Σάββατο 11-4-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας.

Τα παιδιά της: Χρήστος, Κων/νος, Θεόδωρος, Παύλος

Τα εγγόνια της

Τα αδέλφια της

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ - ΕΤΩΝ 86

Κηδεύομε το Μ. Σάββατο 11-4-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγγέλων Α΄Κοιμητηρίου Πατρών.



Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Σπύρος



ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ :

Νικολίτσα Αποστολοπούλου,

Κωστούλα Σταθοπούλου.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙA

Τoν αγαπημένo μας πατέρα, παππού & θείο

ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΚΟΝΕΛΗ

ΕΤΩΝ: 91

Θανόντα κηδεύουμε το Μ. Σάββατο 11-4-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στον Κρίνο Αχαΐας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Φωτεινή & Αθανάσιος Καλογερής,

Νικολίτσα & Δημήτριος Ανδριακόπουλος,

Κωνσταντίνος & Γεωργία Κοκονέλη,

Αγγελική & Γεώργιος Δημητρόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

