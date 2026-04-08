Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Μ. Πέμπτη 9 και την Μ. Παρασκευή 10-4-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΟΛΥΚ. ΕΥΘΥΜΑΚΗ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΠΕΜΠΤΗ 9-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ,
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜ. ΣΚΙΑΔΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΝΤΟΥ - ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΠΕΜΠΤΗ 9-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΜΒΑΚΑ
ΕΤΩΝ 69
Κηδεύουμε την Μ. Πέμπτη 9-4-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παραλίας Πατρών.
Ο σύζυγος: Νικόλαος
Τα παιδιά της: Μαρία & Πέτρος, Λευτέρης & Γεωργία, Γεωργία χήρα Παναγιώτη
Τα αδέλφια: Φιλιώ χήρα Παναγιώτη, Σταύρος & Βάσω
Οι εγγονοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ κ ΘΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 67
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΠΕΜΠΤΗ 9-4-2026 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 10:30 π.μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ κ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΑΡΓΥΡΟΥ
ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε την Μ. Πέμπτη 9 -4- 2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κάτω Συχαινών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΡΕΤΗ & ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΠΕΤΑΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΡΠΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΪΤΣΑ, ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΒΑΪΤΣΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΛΕΞΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΚΟΥΝΕΛΗ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ Μ. ΠΕΜΠΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 3 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΝΕΛΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΝΕΛΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΡΟΚΟΠΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΝΕΛΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΝΕΛΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΔΗΜ. ΝΤΟΥΖΑ
ΕΤΩΝ 66
Κηδεύουμε την Μ. Παρασκευή 10-4-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σαβαλίων Ηλείας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΣΠΥΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΟΥΖΑ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΚΟΣ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΖΑ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΣΠΥΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------------
