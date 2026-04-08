ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Μ. Πέμπτη 9 και την Μ. Παρασκευή 10-4-2026

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΟΛΥΚ. ΕΥΘΥΜΑΚΗ

ΕΤΩΝ 95 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΠΕΜΠΤΗ 9-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ, 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜ. ΣΚΙΑΔΑ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΝΤΟΥ - ΕΤΩΝ 85 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΠΕΜΠΤΗ 9-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΜΒΑΚΑ

ΕΤΩΝ 69

Κηδεύουμε την Μ. Πέμπτη 9-4-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παραλίας Πατρών.

Ο σύζυγος: Νικόλαος

Τα παιδιά της: Μαρία & Πέτρος, Λευτέρης & Γεωργία, Γεωργία χήρα Παναγιώτη

Τα αδέλφια: Φιλιώ χήρα Παναγιώτη, Σταύρος & Βάσω

Οι εγγονοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ κ ΘΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 67

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΠΕΜΠΤΗ 9-4-2026 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 10:30 π.μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,  ΕΛΕΝΗ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ κ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ   ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ

Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΑΡΓΥΡΟΥ

ΕΤΩΝ   89

Κηδεύουμε  την Μ. Πέμπτη 9 -4- 2026  & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κάτω Συχαινών.    

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΡΕΤΗ & ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΠΕΤΑΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΡΠΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΪΤΣΑ, ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΒΑΪΤΣΑ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ    

ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΑΛΕΞΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΚΟΥΝΕΛΗ

ΕΤΩΝ 83 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ Μ. ΠΕΜΠΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 3 μ.μ.  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΝΕΛΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΝΕΛΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΡΟΚΟΠΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΝΕΛΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΝΕΛΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected] 

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον   πολυαγαπημένο  μας

ΧΡΗΣΤΟ  ΔΗΜ. ΝΤΟΥΖΑ

ΕΤΩΝ  66

Κηδεύουμε  την  Μ. Παρασκευή  10-4-2026  & ώρα  3 μ. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σαβαλίων Ηλείας.   

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΣΠΥΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΟΥΖΑ,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΚΟΣ,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΖΑ

Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ : ΣΠΥΡΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------------

["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u039a\u03b7\u03b4\u03b5\u03af\u03b5\u03c2 ","\u03a4\u03c3\u03b1\u03bd\u03c4\u03b1\u03c1\u03bb\u03b9\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2","\u0393\u03c1\u03b1\u03c6\u03b5\u03af\u03bf \u03a4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u0393\u03b1\u03bb\u03b1\u03c1\u03b9\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2","\u03a3\u03b1\u03bc\u03b9\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2","\u03a4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c4\u03b1\u03af - \u039c\u03bd\u03b7\u03bc\u03cc\u03c3\u03c5\u03bd\u03b1 \u0394\u03b9\u03b1\u03bc\u03b1\u03bd\u03c4\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5\u03bb\u03bf\u03c2","\u0393\u03c1\u03b1\u03c6\u03b5\u03af\u03bf \u03a4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c4\u03ce\u03bd \u0392\u03b1\u03bd\u03c4\u03b1\u03c1\u03ac\u03ba\u03b7\u03c2"]
