Πάτρα: «Χρυσό» ΣΚΡΑΤΣ χάρισε 1,2 εκατ. ευρώ σε υπερτυχερό παίκτη

Ένας Πατρινός στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, καθώς ένα απλό παιχνίδι ΣΚΡΑΤΣ μετατράπηκε σε μια ζωή γεμάτη οικονομική ασφάλεια.

Επισκεπτόμενος κατάστημα της Allwyn, προμηθεύτηκε έναν λαχνό αξίας μόλις 10 ευρώ και κατέληξε να εξασφαλίσει εισόδημα 50.000 ευρώ τον μήνα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η επιτυχία αυτή έχει γίνει θέμα συζήτησης σε όλη την πόλη, με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, Γιώργο Νταλάπα, να περιγράφει το κλίμα ενθουσιασμού και χαράς. Όπως επισημαίνει, τέτοιες στιγμές δεν φέρνουν μόνο ικανοποίηση στον νικητή, αλλά και σε όσους συμμετέχουν έμμεσα σε αυτή την εμπειρία τύχης.

Το συνολικό ποσό που θα λάβει ο υπερτυχερός αγγίζει τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που –όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται– μπορεί να αλλάξει ριζικά τη ζωή κάποιου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Παράλληλα, τονίζεται πως με σωστή διαχείριση, τα χρήματα αυτά μπορούν να εξασφαλίσουν οικονομική σταθερότητα για πολλά χρόνια.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι ανήκει στην οικογένεια «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ», όπου οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά ποσά βρίσκοντας συγκεκριμένα σύμβολα ή συνδυασμούς αριθμών.

Οι λαχνοί της οικογένειας ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ»

Η οικογένεια λαχνών ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ» αποτελείται από τρία παιχνίδια. Σε όλους τους λαχνούς, οι παίκτες προσπαθούν να ταιριάξουν οποιονδήποτε από τους αριθμούς τους με έναν από τους τυχερούς αριθμούς, ώστε να κερδίσουν το αντίστοιχο ποσό.

Αν βρουν το σύμβολο «24ΜΗΝΕΣ» δύο φορές στον λαχνό τους, κερδίζουν το μέγιστο έπαθλο του εκάστοτε παιχνιδιού, δηλαδή 50.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες στο ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-10€», 24.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες στο ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-5€» και 5.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες στο ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-2€».

Επίσης, στα παιχνίδια «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-10€» και «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-5€», κερδίζουν 2.000 και 1.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες αντιστοίχως, αν βρουν δύο φορές το σύμβολο «ΤΥΧΗ».












