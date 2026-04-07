Πάσχα: «Φωτιά» το κόστος μετακίνησης για τους εκδρομείς - Πάνω από 33% οι αυξήσεις στα καύσιμα, άνοδος και στα εισιτήρια των ΚΤΕΛ

Βαθιά το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν οι εκδρομείς του Πάσχα, καθώς το κόστος μετακίνησης αυξάνεται αισθητά σε σχέση με πέρσι.

Οι πολίτες επιλέγουν είτε οδικά ταξίδια είτε το ΚΤΕΛ, ωστόσο σε κάθε περίπτωση οι τιμές καταγράφουν σημαντική άνοδο, επιβαρύνοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Οι τιμές παρουσιάζουν έντονη αύξηση, με τα καύσιμα να έχουν εκτιναχθεί μέσα σε έναν μήνα πάνω από 33%, τα εισιτήρια των ΚΤΕΛ να καταγράφουν άνοδο 28% και τα διόδια να είναι ακριβότερα σε σχέση με πέρσι. Οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν σημαντικά περισσότερα για να μετακινηθούν προς την περιφέρεια τις ημέρες του Πάσχα.

Στο πετρέλαιο καταγράφεται αύξηση τουλάχιστον 20%-25%, με τους καταναλωτές να αποτυπώνουν την επιβάρυνση στην πράξη. Οι αυξήσεις αποτυπώνονται και στα εισιτήρια των ΚΤΕΛ. Ένας επιβάτης που ταξιδεύει από την Αθήνα στην Άρτα με επιστροφή θα πληρώσει 77 ευρώ, από 70 ευρώ πέρσι, δηλαδή αύξηση 10%. Αντίστοιχα, για το δρομολόγιο Αθήνα – Πάτρα με επιστροφή, το κόστος ανέρχεται στα 44 ευρώ, από 40 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, το δρομολόγιο Αθήνα – Τρίπολη με επιστροφή κυμαίνεται από 28 έως 36 ευρώ, ενώ το Αθήνα – Αγρίνιο με επιστροφή διαμορφώνεται από 56 έως 64 ευρώ. Το συνολικό κόστος μετακίνησης χαρακτηρίζεται υψηλό, επιβεβαιώνοντας την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά.

Την ίδια ώρα, το ταξίδι με αυτοκίνητο καθίσταται ολοένα και πιο ακριβό. Το ταξίδι για τις ημέρες του Πάσχα καθίσταται, σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα επιβαρυντικό. Ενδεικτικά, μια οικογένεια που ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη με επιστροφή θα δώσει 165 ευρώ για καύσιμα, από 137 ευρώ πέρσι. Για το Γύθειο, το κόστος για βενζίνη κυμαίνεται από 77 έως 83 ευρώ, ενώ για τα Ιωάννινα το ποσό φτάνει τα 145 ευρώ, από 120 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Οι πολίτες αναγκάζονται να περιορίσουν άλλες δαπάνες για να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης. «Θα αφαιρέσουμε από προσωπικά δώρα που θα κάναμε στους εαυτούς μας για να καλύψουμε το ταξίδι».

Συνολικά, μια οικογένεια που ταξιδεύει στα Ιωάννινα με επιστροφή θα πληρώσει 145 ευρώ για καύσιμα, 95 ευρώ για διόδια και 40 ευρώ για καφέ και σνακ, δηλαδή περίπου 280 ευρώ. Το αντίστοιχο κόστος πέρσι υπολογιζόταν κοντά στα 150 ευρώ. Αντίστοιχα, για ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 270 ευρώ, καθώς απαιτούνται 165 ευρώ για καύσιμα, 66 ευρώ για διόδια και 40 ευρώ για ενδιάμεσες στάσεις.

Οι πολίτες αποδίδουν την κατάσταση και σε διεθνείς εξελίξεις. «Αναγκαστικά πρέπει να προσαρμοστούμε με αυτό πλέον, αφού γίνεται πόλεμος και έχουμε αυτές τις επιπτώσεις».