Πάσχα 2026: Πόσο κοστίζουν φέτος οι λαμπάδες

Το ημερομίσθιο ενός εργαζόμενου με κατώτατο μισθό (41,09 ευρώ) μπορεί να υπερβεί το κόστος μιας λαμπάδας για το Πάσχα.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, οι τιμές στις βασικές λαμπάδες κινούνται μεταξύ 1 ευρώ με 5 ευρώ, ενώ το κόστος για πιο ιδιαίτερες, χειροποίητες ή προσωποποιημένες είναι από 15 ευρώ έως 50 ευρώ ανάλογα με το γούστο και το σημείο αγοράς.

Τα παιχνίδια για τα παιδιά προστίθενται στην τιμή της λαμπάδας, ενώ για τους ενήλικες υπάρχουν πιο μίνιμαλ επιλογές από 12 έως 20 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως, ένας νονός που θέλει να αγοράσει για το βαφτιστήρι του λαμπάδα, αυγό, τσουρέκι, παιχνίδι και κάλτσες θα κληθεί να ξοδέψει 100 ευρώ ή και παραπάνω, ανάλογα με το ύφος και την «premium» διάσταση που θέλει να δώσει στο δώρο του.