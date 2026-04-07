Επίσκεψη του Αν. Περιφερειάρχη Χ. Μπονάνου στο νοσοκομείο "Αγ. Ανδρέας"

Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας», πραγματοποίησε, την Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος, συνοδεύοντας το Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο.

Ο κ.κ. Χρυσόστομος, έτυχε, επίσης, θερμής υποδοχής, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Νοσοκομείου, από το Διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, Ιωάννη Μπακαβό και τον Υποδιοικητή Παναγιώτη Δημόπουλο, από το Διευθυντή του Νεφρολογικού Τμήματος Ιατρό Περικλή Δουσδαμπάνη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Φανή Καλαντζή και πλήθος Ιατρών, Νοσηλευτών και άλλου προσωπικού του Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν τον κ.κ. Χρυσόστομο, κατά την περιήγησή του σε θαλάμους του Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, ευχόμενοι στους νοσηλευομένους Καλή Ανάρρωση και Καλό Πάσχα, διαπιστώνοντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο νοσηλείας.