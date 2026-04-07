Μέση Ανατολή: Το Ιράν διακόπτει τις διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ - Τραμπ: "47 χρόνια εκβιασμών και θανάτου, θα τελειώσουν επιτέλους"

39η μέρα συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή
Το Ιράν διέκοψε τις άμεσες διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ λόγω των απειλών του Τραμπ ότι σκοπεύει να καταστρέψει «ολόκληρο τον πολιτισμό» του Ιράν, μεταδίδει η Wall Street Journal.
Ενας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι το Ιράν επιχειρεί να στείλει ένα μήνυμα αποδοκιμασίας και αντίστασης διακόπτοντας τις επικοινωνίες. Δεν είναι σαφές αν οι άμεσες συνομιλίες θα ξαναρχίσουν πριν από τη λήξη του τελεσίγραφου Τραμπ.
Οι συνομιλίες με τους μεσολαβητές για την κατάπαυση του πυρός συνεχίζονται, σύμφωνα με αξιωματούχους της Μέσης Ανατολής.
Το Ιράν απαντά στις απειλές Τραμπ
Ιρανικές πηγές προειδοποιούν ότι σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, οι συνέπειες θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, με την περιοχή να «βυθίζεται στο σκοτάδι».
Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις, ένα τέτοιο χτύπημα θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένα ιρανικά αντίποινα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και να προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, επηρεάζοντας ακόμη και χώρες όπως η Σαουδική Αραβία.
Η ίδια πηγή δήλωσε στο Reuters ότι, αν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου, σύμμαχοι της Τεχεράνης ενδέχεται να προχωρήσουν στο κλείσιμο του στρατηγικής σημασίας περάσματος Bab el-Mandeb, μπλοκάροντας τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ αν προηγουμένως δεν λάβει «σαφείς εγγυήσεις» από τις ΗΠΑ.
Εντείνει τις απειλές εναντίον του Ιράν ο Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για άλλη μια φορά το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία την Τρίτη, απειλώντας μάλιστα την Τεχεράνη ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα εξαφανιστεί απόψε».
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι «ίσως συμβεί κάτι επαναστικά υπέροχο» στο Ιράν.
«47 χρόνια εκβιασμών, διαφθοράς και θανάτου, θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον Μεγάλο Λαό του Ιράν!» καταλήγει.
Το χρονολόγιο των απειλών του Τραμπ
Ακολουθεί μια αναλυτική παρουσίαση των απειλών του Αμερικανού προέδρου τις τελευταίες εβδομάδες:
- 21 Μαρτίου: Ο Τραμπ δίνει τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, αλλιώς οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
- 23 Μαρτίου: Ο Τραμπ παρατείνει το τελεσίγραφό του για πέντε ημέρες, επικαλούμενος πρόοδο στις φερόμενες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.
- 26 Μαρτίου: Ο Τραμπ θέτει νέα προθεσμία 10 ημερών, η οποία λήγει στις 8 μ.μ. της 6ης Απριλίου (00:00 GMT της 7ης Απριλίου).
- 4 Απριλίου: Ο Τραμπ δηλώνει ότι το Ιράν έχει 48 ώρες για να καταλήξει σε συμφωνία, επαναλαμβάνοντας την προθεσμία της 6ης Απριλίου.
- 5 Απριλίου: Ο Τραμπ φαίνεται να παρατείνει το τελεσίγραφο για ακόμα μια μέρα, στο βράδυ της 7ης Απριλίου, λέγοντας ότι το Ιράν «δεν θα έχει κανένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας… [ή] γέφυρες όρθιες» αν οι ηγέτες του «δεν κάνουν κάτι» μέχρι τότε. Αργότερα την 5η Απριλίου, ο Τραμπ ανακοινώνει νέα διορία: «Τρίτη, 8:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής!»
- 6 Απριλίου: Ο Τραμπ δηλώνει στους δημοσιογράφους ότι η τελευταία προθεσμία του είναι οριστική και ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να την αναβάλει. Λέει ότι το Ιράν μπορεί να «εξαλειφθεί» σε «μία νύχτα».
- 7 Απριλίου: Ο Τραμπ κλιμακώνει τη ρητορική του σε πρωτοφανή επίπεδα, λέγοντας ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» σε μια ανάρτηση που δημοσιεύτηκε περίπου 12 ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας του.
