Μέση Ανατολή: Το Ιράν διακόπτει τις διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ - Τραμπ: "47 χρόνια εκβιασμών και θανάτου, θα τελειώσουν επιτέλους"

Το Ιράν διέκοψε τις άμεσες διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ λόγω των απειλών του Τραμπ ότι σκοπεύει να καταστρέψει «ολόκληρο τον πολιτισμό» του Ιράν, μεταδίδει η Wall Street Journal.

Ενας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι το Ιράν επιχειρεί να στείλει ένα μήνυμα αποδοκιμασίας και αντίστασης διακόπτοντας τις επικοινωνίες. Δεν είναι σαφές αν οι άμεσες συνομιλίες θα ξαναρχίσουν πριν από τη λήξη του τελεσίγραφου Τραμπ.

Οι συνομιλίες με τους μεσολαβητές για την κατάπαυση του πυρός συνεχίζονται, σύμφωνα με αξιωματούχους της Μέσης Ανατολής.

Το Ιράν απαντά στις απειλές Τραμπ

Ιρανικές πηγές προειδοποιούν ότι σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, οι συνέπειες θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, με την περιοχή να «βυθίζεται στο σκοτάδι».

Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις, ένα τέτοιο χτύπημα θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένα ιρανικά αντίποινα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και να προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, επηρεάζοντας ακόμη και χώρες όπως η Σαουδική Αραβία.

Η ίδια πηγή δήλωσε στο Reuters ότι, αν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου, σύμμαχοι της Τεχεράνης ενδέχεται να προχωρήσουν στο κλείσιμο του στρατηγικής σημασίας περάσματος Bab el-Mandeb, μπλοκάροντας τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ αν προηγουμένως δεν λάβει «σαφείς εγγυήσεις» από τις ΗΠΑ.

Εντείνει τις απειλές εναντίον του Ιράν ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για άλλη μια φορά το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία την Τρίτη, απειλώντας μάλιστα την Τεχεράνη ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα εξαφανιστεί απόψε».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι «ίσως συμβεί κάτι επαναστικά υπέροχο» στο Ιράν.

«47 χρόνια εκβιασμών, διαφθοράς και θανάτου, θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον Μεγάλο Λαό του Ιράν!» καταλήγει.

Το χρονολόγιο των απειλών του Τραμπ

Ακολουθεί μια αναλυτική παρουσίαση των απειλών του Αμερικανού προέδρου τις τελευταίες εβδομάδες: